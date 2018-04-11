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"جيوفينكو" سيخسر 8 ملايين دولار حال رحيله عن "الهلال"

كشفت صحيفة "areanapoli" عن أن محترف نادي الهلال، اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو؛ سيخسر نحو 8 ملايين دولار حال مغادرته النادي السعودي.

وبحسب الصحيفة: فإن اللاعب الذي يحصل على راتب سنوي يقترب من 10 ملايين دولار، سيخسر نحو 8 ملايين منها؛ إذ من المتوقع أن يكون راتبه في بارما حال التعاقد معه نحو مليونين فقط.

وكان اللاعب قد خرج في تصريحات تحدث فيها عن رغبته في العودة للدوري الإيطالي من جديد؛ أملاً في العودة لمنتخب بلاده من جديد، معتبراً أنه طالما أنه بعيد عن كرة القدم فلن ينظر له أحد من مسؤولي المنتخب هناك.

الهلال جوفينكو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"جيوفينكو" سيخسر 8 ملايين دولار حال رحيله عن "الهلال"
سبق

كشفت صحيفة "areanapoli" عن أن محترف نادي الهلال، اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو؛ سيخسر نحو 8 ملايين دولار حال مغادرته النادي السعودي.

وبحسب الصحيفة: فإن اللاعب الذي يحصل على راتب سنوي يقترب من 10 ملايين دولار، سيخسر نحو 8 ملايين منها؛ إذ من المتوقع أن يكون راتبه في بارما حال التعاقد معه نحو مليونين فقط.

وكان اللاعب قد خرج في تصريحات تحدث فيها عن رغبته في العودة للدوري الإيطالي من جديد؛ أملاً في العودة لمنتخب بلاده من جديد، معتبراً أنه طالما أنه بعيد عن كرة القدم فلن ينظر له أحد من مسؤولي المنتخب هناك.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
08:43 PM

"جيوفينكو" سيخسر 8 ملايين دولار حال رحيله عن "الهلال"

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محمد السيّد - الرياض
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6,138

كشفت صحيفة "areanapoli" عن أن محترف نادي الهلال، اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو؛ سيخسر نحو 8 ملايين دولار حال مغادرته النادي السعودي.

وبحسب الصحيفة: فإن اللاعب الذي يحصل على راتب سنوي يقترب من 10 ملايين دولار، سيخسر نحو 8 ملايين منها؛ إذ من المتوقع أن يكون راتبه في بارما حال التعاقد معه نحو مليونين فقط.

وكان اللاعب قد خرج في تصريحات تحدث فيها عن رغبته في العودة للدوري الإيطالي من جديد؛ أملاً في العودة لمنتخب بلاده من جديد، معتبراً أنه طالما أنه بعيد عن كرة القدم فلن ينظر له أحد من مسؤولي المنتخب هناك.

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