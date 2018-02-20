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وحدة التطوير بـ"تعليم المدينة بنات" تنظم ملتقى "مبادرات"

ركّزت على "إثراء مهارات القراءة والانضباط المدرسي"

نظمت وحدة تطوير المدارس "بنات" بـ"تعليم المدينة المنورة" ملتقى ‫"مبادرات" تعزيزاً للدور التكاملي بين الجهات المساندة للمدارس وتكريماً لشركاء النجاح بفندق دار الإيمان إنتركونتيننتال.

وأقيم الملتقى برعاية مساعدة الشؤون التعليمية مريم بنت عقيل الجهني وبحضور مديرة إدارة الإشراف التربوي إيمان محمد ياسين فهيم ومديرة وحدة تطوير المدارس مريم عبدالله البلالي وجمع من القيادات التعليمية من جامعة طيبة وإدارة التعليم.

وقالت مديرة إدارة الإشراف نيابة عن مساعدة المدير العام: نشيد بمبادرتي "‫تعزيز وإثراء مهارات القراءة, والانضباط المدرسي" نظراً لأثرهما الملموس في الارتقاء بممارسات المعلمات ورفع أداء الطالبات ومستوى انضباطهن.

وأكدت أهمية تبادل الأفكار والخبرات بين مدارس تطوير والميدان التعليمي, شاكرة لوحدة تطوير المدارس بالمدينة جهودها المبذولة.

بدورها، قالت مديرة وحدة تطوير المدارس: الملتقى يساهم في إبراز أهم المبادرات ونشر ثقافتها ومتطلباتها وعرض نتائجها على القيادات التعليمية في إطار تكاملي مع جميع الشركاء.

وأضافت: للمبادرات دور في خلق مدارس واعدة تحقق مستوى تحصيلياً عالي الجودة مع انضباط مدرسي متميز، كما تعزز المشاركات الإيجابية لمنسوبات تطوير في تنفيذ المبادرات ومتابعتها وتقويمها.

وقد شهد الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل من خلال نخبة من المشاركين والمشاركات، تركزت على مبادرتين للوحدة هي تعزيز وإثراء مهارات القراءة والانضباط المدرسي.

وشملت‏ ‏ورقة الفصول الرقمية المبنية على البيانات "نحو قيادة ذكية للمؤسسات التعليمية" طرح تجربة عمادة الخدمات التعليمية بجامعة طيبة حيث قدمتها د.سناء الأحمدي وكيلة عمادة الخدمات التعليمية.

وقدّم ورقة "تعزيز دور المدرسة في بناء مجتمع المعرفة" ا.د/ محمد الذبياني أستاذ التربية ورئيس قسم أصول التربية بالجامعة .

‏أما ورقة "نافذة تأملية على ظاهرة عدم انضباط الطالبات باستخدام القبعات الست" فكانتا للأستاذتين نوال الذويبي وحنان اليوبي القائدة التربوية والوكيلة بالمتوسطة ٤٦.

وتضمن الملتقى تقديم ورقة "أثر التطوير المهني للمعلمات على رفع المستوى التحصيلي للطالبات" للأستاذتان شيمة العلوي ونورة الحربي من الابتدائية ٤٦ تطوير.

واختتم الملتقى بتكريم المشاركين والمشاركات بأوراق العمل والمدارس المشاركة والداعمة "معلمات وقائدات" والطالبات المشاركات والفائزات في مبادرتي "تعزيز وإثراء مهارات القراءة والانضباط المدرسي" وعضوات اللجان.

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وحدة التطوير بـ"تعليم المدينة بنات" تنظم ملتقى "مبادرات"
سبق

نظمت وحدة تطوير المدارس "بنات" بـ"تعليم المدينة المنورة" ملتقى ‫"مبادرات" تعزيزاً للدور التكاملي بين الجهات المساندة للمدارس وتكريماً لشركاء النجاح بفندق دار الإيمان إنتركونتيننتال.

وأقيم الملتقى برعاية مساعدة الشؤون التعليمية مريم بنت عقيل الجهني وبحضور مديرة إدارة الإشراف التربوي إيمان محمد ياسين فهيم ومديرة وحدة تطوير المدارس مريم عبدالله البلالي وجمع من القيادات التعليمية من جامعة طيبة وإدارة التعليم.

وقالت مديرة إدارة الإشراف نيابة عن مساعدة المدير العام: نشيد بمبادرتي "‫تعزيز وإثراء مهارات القراءة, والانضباط المدرسي" نظراً لأثرهما الملموس في الارتقاء بممارسات المعلمات ورفع أداء الطالبات ومستوى انضباطهن.

وأكدت أهمية تبادل الأفكار والخبرات بين مدارس تطوير والميدان التعليمي, شاكرة لوحدة تطوير المدارس بالمدينة جهودها المبذولة.

بدورها، قالت مديرة وحدة تطوير المدارس: الملتقى يساهم في إبراز أهم المبادرات ونشر ثقافتها ومتطلباتها وعرض نتائجها على القيادات التعليمية في إطار تكاملي مع جميع الشركاء.

وأضافت: للمبادرات دور في خلق مدارس واعدة تحقق مستوى تحصيلياً عالي الجودة مع انضباط مدرسي متميز، كما تعزز المشاركات الإيجابية لمنسوبات تطوير في تنفيذ المبادرات ومتابعتها وتقويمها.

وقد شهد الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل من خلال نخبة من المشاركين والمشاركات، تركزت على مبادرتين للوحدة هي تعزيز وإثراء مهارات القراءة والانضباط المدرسي.

وشملت‏ ‏ورقة الفصول الرقمية المبنية على البيانات "نحو قيادة ذكية للمؤسسات التعليمية" طرح تجربة عمادة الخدمات التعليمية بجامعة طيبة حيث قدمتها د.سناء الأحمدي وكيلة عمادة الخدمات التعليمية.

وقدّم ورقة "تعزيز دور المدرسة في بناء مجتمع المعرفة" ا.د/ محمد الذبياني أستاذ التربية ورئيس قسم أصول التربية بالجامعة .

‏أما ورقة "نافذة تأملية على ظاهرة عدم انضباط الطالبات باستخدام القبعات الست" فكانتا للأستاذتين نوال الذويبي وحنان اليوبي القائدة التربوية والوكيلة بالمتوسطة ٤٦.

وتضمن الملتقى تقديم ورقة "أثر التطوير المهني للمعلمات على رفع المستوى التحصيلي للطالبات" للأستاذتان شيمة العلوي ونورة الحربي من الابتدائية ٤٦ تطوير.

واختتم الملتقى بتكريم المشاركين والمشاركات بأوراق العمل والمدارس المشاركة والداعمة "معلمات وقائدات" والطالبات المشاركات والفائزات في مبادرتي "تعزيز وإثراء مهارات القراءة والانضباط المدرسي" وعضوات اللجان.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
04:43 PM

وحدة التطوير بـ"تعليم المدينة بنات" تنظم ملتقى "مبادرات"

ركّزت على "إثراء مهارات القراءة والانضباط المدرسي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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نظمت وحدة تطوير المدارس "بنات" بـ"تعليم المدينة المنورة" ملتقى ‫"مبادرات" تعزيزاً للدور التكاملي بين الجهات المساندة للمدارس وتكريماً لشركاء النجاح بفندق دار الإيمان إنتركونتيننتال.

وأقيم الملتقى برعاية مساعدة الشؤون التعليمية مريم بنت عقيل الجهني وبحضور مديرة إدارة الإشراف التربوي إيمان محمد ياسين فهيم ومديرة وحدة تطوير المدارس مريم عبدالله البلالي وجمع من القيادات التعليمية من جامعة طيبة وإدارة التعليم.

وقالت مديرة إدارة الإشراف نيابة عن مساعدة المدير العام: نشيد بمبادرتي "‫تعزيز وإثراء مهارات القراءة, والانضباط المدرسي" نظراً لأثرهما الملموس في الارتقاء بممارسات المعلمات ورفع أداء الطالبات ومستوى انضباطهن.

وأكدت أهمية تبادل الأفكار والخبرات بين مدارس تطوير والميدان التعليمي, شاكرة لوحدة تطوير المدارس بالمدينة جهودها المبذولة.

بدورها، قالت مديرة وحدة تطوير المدارس: الملتقى يساهم في إبراز أهم المبادرات ونشر ثقافتها ومتطلباتها وعرض نتائجها على القيادات التعليمية في إطار تكاملي مع جميع الشركاء.

وأضافت: للمبادرات دور في خلق مدارس واعدة تحقق مستوى تحصيلياً عالي الجودة مع انضباط مدرسي متميز، كما تعزز المشاركات الإيجابية لمنسوبات تطوير في تنفيذ المبادرات ومتابعتها وتقويمها.

وقد شهد الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل من خلال نخبة من المشاركين والمشاركات، تركزت على مبادرتين للوحدة هي تعزيز وإثراء مهارات القراءة والانضباط المدرسي.

وشملت‏ ‏ورقة الفصول الرقمية المبنية على البيانات "نحو قيادة ذكية للمؤسسات التعليمية" طرح تجربة عمادة الخدمات التعليمية بجامعة طيبة حيث قدمتها د.سناء الأحمدي وكيلة عمادة الخدمات التعليمية.

وقدّم ورقة "تعزيز دور المدرسة في بناء مجتمع المعرفة" ا.د/ محمد الذبياني أستاذ التربية ورئيس قسم أصول التربية بالجامعة .

‏أما ورقة "نافذة تأملية على ظاهرة عدم انضباط الطالبات باستخدام القبعات الست" فكانتا للأستاذتين نوال الذويبي وحنان اليوبي القائدة التربوية والوكيلة بالمتوسطة ٤٦.

وتضمن الملتقى تقديم ورقة "أثر التطوير المهني للمعلمات على رفع المستوى التحصيلي للطالبات" للأستاذتان شيمة العلوي ونورة الحربي من الابتدائية ٤٦ تطوير.

واختتم الملتقى بتكريم المشاركين والمشاركات بأوراق العمل والمدارس المشاركة والداعمة "معلمات وقائدات" والطالبات المشاركات والفائزات في مبادرتي "تعزيز وإثراء مهارات القراءة والانضباط المدرسي" وعضوات اللجان.

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