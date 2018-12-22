"آل الشيخ" يعلن شمول مساجد وجوامع تبوك بمشاريع الصيانة والتشغيل 100%

في إطار توجيهات القيادة لدعم وتوفير كل الخدمات في بيوت الله

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شمول مساجد وجوامع منطقة تبوك بمشاريع الصيانة والتشغيل 100%؛ موضحًا أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا، دعم وتوفير كل الخدمات في بيوت الله.

وقال "آل الشيخ" في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقامه فرع الوزارة بمنطقة تبوك مساء أمس، بمناسبة زيارته التفقدية لقطاعات الوزارة بالمنطقة: نحمد الله ونثني عليه أن جعلنا في وطن لا تُعبد فيه الأوثان ولا يطاف فيه بالقبور، وطن نكون فيه كما كان أجدادنا، حصادهم خير وبركة، وعلينا مسؤولية كبيرة جدًّا تجاه عقيدتنا ووطننا، منوهًا بما تشهده المملكة في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من رخاء وازدهار، وهيبة في الداخل والخارج.

وأضاف: يوجد في كافة مدن ومحافظات ومراكز وقرى المملكة أكثر من 100 ألف مسجد وجامع، جميعها تحظى بعناية خاصة من ولاة الأمر -أيدهم الله- الذين دائمًا ما يؤكدون العناية برسالة هذه الدولة ومنهاجها القويم، وقدّم آل الشيخ في ختام كلمته شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك وكل الجهات الحكومية التي تساند أعمال وبرامج الوزارة التي تسعى لخدمة المجتمع ونشر المفاهيم التي تحقق اللحمة الوطنية والاجتماع وتنبذ كل أسباب الفرقة والاختلاف.

كان الحفل الخطابي الذي أقيم بمركز الاحتفالات الخاص بأمانة تبوك، وحضور مديري الجهات الحكومية وأعيان المنطقة، قد بدأ بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمنسوبي الفرع ألقاها نيابة عنهم مدير إدارة الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك الشيخ محمد بن عبدالحميد السميري، رحّب فيها بالوزير آل الشيخ، مستعرضًا المنجزات التي قدّمها الفرع في إطار رسالته لخدمة بيوت الله والعناية بها، والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، والأعمال الخدمية لمنسوبي الدعوة والمساجد.

بعد ذلك ألقيت قصيدتان شعريتان ألقاها الشاعر محمد بن فرج العطوي، وغازي بن سرحان البلوي، عقبها شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًّا عن أعمال ومنجزات الفرع خلال الخمس سنوات الماضية.