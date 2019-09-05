الفيحاء يختتم تحضيراته لمواجهة الشباب.. غداً الجمعة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب في اللقاء الودي الذي سيجمع الفريقين مساء غد الجمعة على أرض ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، وذلك في إطار استعدادات الفريق لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أجرى الفيحاء حصة تدريبية مسائية اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية “الرديف” بقيادة المدير الفني للفريق خورخي سيماو والجهاز الفني المساعد.

بدأت الحصة التدريبية بعمليات الإحماء وتمارين لياقية وعضلية تبعها تمرين ترفيهي، ومن ثم تم تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية قبل أن يفرض مناورة على ثلثي الملعب أشرك فيها جميع اللاعبين، واختتم المران بالتسديد على المرمى من الكرات الثابتة والتمركز السليم أثناء ذلك هجومياً ودفاعياً.