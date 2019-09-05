النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيحاء يختتم تحضيراته لمواجهة الشباب.. غداً الجمعة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب في اللقاء الودي الذي سيجمع الفريقين مساء غد الجمعة على أرض ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، وذلك في إطار استعدادات الفريق لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أجرى الفيحاء حصة تدريبية مسائية اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية “الرديف” بقيادة المدير الفني للفريق خورخي سيماو والجهاز الفني المساعد.

بدأت الحصة التدريبية بعمليات الإحماء وتمارين لياقية وعضلية تبعها تمرين ترفيهي، ومن ثم تم تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية قبل أن يفرض مناورة على ثلثي الملعب أشرك فيها جميع اللاعبين، واختتم المران بالتسديد على المرمى من الكرات الثابتة والتمركز السليم أثناء ذلك هجومياً ودفاعياً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيحاء يختتم تحضيراته لمواجهة الشباب.. غداً الجمعة
سبق

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب في اللقاء الودي الذي سيجمع الفريقين مساء غد الجمعة على أرض ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، وذلك في إطار استعدادات الفريق لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أجرى الفيحاء حصة تدريبية مسائية اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية “الرديف” بقيادة المدير الفني للفريق خورخي سيماو والجهاز الفني المساعد.

بدأت الحصة التدريبية بعمليات الإحماء وتمارين لياقية وعضلية تبعها تمرين ترفيهي، ومن ثم تم تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية قبل أن يفرض مناورة على ثلثي الملعب أشرك فيها جميع اللاعبين، واختتم المران بالتسديد على المرمى من الكرات الثابتة والتمركز السليم أثناء ذلك هجومياً ودفاعياً.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
11:31 PM

الفيحاء يختتم تحضيراته لمواجهة الشباب.. غداً الجمعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
0
196

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب في اللقاء الودي الذي سيجمع الفريقين مساء غد الجمعة على أرض ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، وذلك في إطار استعدادات الفريق لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أجرى الفيحاء حصة تدريبية مسائية اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية “الرديف” بقيادة المدير الفني للفريق خورخي سيماو والجهاز الفني المساعد.

بدأت الحصة التدريبية بعمليات الإحماء وتمارين لياقية وعضلية تبعها تمرين ترفيهي، ومن ثم تم تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية قبل أن يفرض مناورة على ثلثي الملعب أشرك فيها جميع اللاعبين، واختتم المران بالتسديد على المرمى من الكرات الثابتة والتمركز السليم أثناء ذلك هجومياً ودفاعياً.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,967
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,493
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,407
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,822

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة