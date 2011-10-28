جامعة الملك فيصل تدشن مبادرة غرس 45 ألف شجرة في واحة الاحساء

"العوهلي": دعماً من الجامعة لحملة ”لنجعلها خضراء“

دشن رئيس جامعة الملك فيصل بالأحساء د. محمد العوهلي، اليوم، مبادرة الجامعة لغرس 45 ألف شتلة وشجرة في واحة الأحساء بحضور مسؤولي الجهات الحكومية وقيادات الجامعة والمهتمين والمختصين.

وقال "العوهلي" إن هذا المشروع يأتي امتداداً لما قدمته الجامعة وتقدمه في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة من إسهامات وجهود على مدى أكثر من خمسة وأربعين عاماً في خدمة بيئة واحة الأحساء.

وأوضح أن هذه المبادره تأتي انطلاقاً من هوية الجامعة المؤسسية الجديدة المتطلعة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ودعماً من الجامعة لحملة ”لنجعلها خضراء“ بالمشاركة مع أمانة ومجلس بلدي الاحساء.

وأكد "العوهلي" أن الجامعة وضعت خطتها الشمولية لتسخير منظومتها التعليمية والبحثية والابتكارية والاستثمارية للعمل في تسعة مجالات حيوية تمثل شرايين الحياة التنموية، وهي: المياه، والزراعة، والبيئة، والإدارة، والتقنية، والصحة، والنقل، والتصنيع، والطاقة، إلى جانب استمرارها في تحقيقِ منجزاتِها عبر عددٍ من روافدِ التميز.

من ناحيته، قدم المشرف العام على محطة الأبحاث والتدريب د. محمد الهجهوج عرضاً تقديمياً حول محطة الأبحاث والتدريب باعتبارها أحد الروافد المهمة للبحث والمعرفة في الجامعة.

فيما قدم رئيس قطاع الابتكار وتنمية الأعمال د. مقبل العيدان عرضاً تقديمياً حول القطاع الجديد والواعد للجامعة.

وغرس رئيس الجامعة في حفل التدشين بالمحطة أول شجرة مؤذنا بانطلاق المبادرة، ثم قام مسؤولو القطاعات بالمشاركة بغرس عدد من الأشجار مثمنين للجامعة هذه المبادرة، ومؤكدين دعمهم لتنفيذها تعزيزاً لاستدامة البيئة الخضراء في واحة الأحساء.