"الأوقاف" تعقد شراكة مع "تكسوب" العالمية.. وهذه أبرز العوائد والخدمات المقدمة

تُمكِّن القطاع الوقفي من فرصة الاستفادة من خدمات المنظمة بأسعار مخفضة

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن عقدها شراكة مع منظمة "تكسوب" العالمية، وذلك لربط كبرى شركات التقنية الخاصة بالقطاع الوقفي، وتحقيق التحوّل الرقمي، واستكمالًا لمسيرة تطوير قطاع الأوقاف.

وقالت "الأوقاف"، إن "الشراكة الاستراتيجية مع منظمة تكسوب (TechSoup) العالمية تُمكّن القطاع الوقفي من الحصول على فرصة الاستفادة من خدمات المنظمة بقيمة مخفضة.

وأضافت أن "برنامج منح البرمجيات، سيوفر للجهات غير الربحية في المتوسط ٩٤٪ من قيمة المنتج في السوق، وأكثر من ٣٧٥ منتجًا تقنيًا، وشراكات مع ٩٠ شركة تقنية عالمية".

وعن الأنظمة والحلول المقدمة في هذه الشراكة، قالت إن أبرزها: "نظام ويندوز ١٠، وحزمة برامج الأوفيس كاملة، وأنظمة وإدارة الخوادم، وبرامج مكافحة الفيروسات، واشتراك في خدمات أمازون السحابية، واشتراك في خدمة أسانا لإدارة المشاريع، واشتراك في خدمة زوم لعقد الاجتماعات، ومساحات تخزين مجانية في خدمة بوكس، وغيرها من الخدمات التقنية المتنوعة".