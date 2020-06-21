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أجريت وأسرتي فحص "كورونا".. ماذا قال سفير نيوزيلندا عن أطقم السعودية الطبية؟

قال: في الأسبوع الماضي أصبتُ وأفراد عائلتي بما يشبه عوارض الإنفلونزا فاتخذنا القرار

أشاد السفير النيوزيلندي لدى الرياض، بالرعاية الطبية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين، وتفاني الطواقم الطبية في المناطق المفتوحة رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وقال السفير النيوزيلندي جيمس مونرو، في حسابه على "تويتر": "في الأسبوع الماضي أصبتُ وأفراد عائلتي بما يشبه عوارض الإنفلونزا، فقررنا أن نجري فحص كوفيد 19 للتأكد من سلامتنا، وبالمناسبة أود أن أشيد بتفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة "درايف ثرو" (فحص كورونا من السيارة) في المملكة العربية السعودية، على الرغم من حرارة الصيف، شكرًا جزيلًا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجريت وأسرتي فحص "كورونا".. ماذا قال سفير نيوزيلندا عن أطقم السعودية الطبية؟
سبق

أشاد السفير النيوزيلندي لدى الرياض، بالرعاية الطبية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين، وتفاني الطواقم الطبية في المناطق المفتوحة رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وقال السفير النيوزيلندي جيمس مونرو، في حسابه على "تويتر": "في الأسبوع الماضي أصبتُ وأفراد عائلتي بما يشبه عوارض الإنفلونزا، فقررنا أن نجري فحص كوفيد 19 للتأكد من سلامتنا، وبالمناسبة أود أن أشيد بتفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة "درايف ثرو" (فحص كورونا من السيارة) في المملكة العربية السعودية، على الرغم من حرارة الصيف، شكرًا جزيلًا".

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
01:42 PM

أجريت وأسرتي فحص "كورونا".. ماذا قال سفير نيوزيلندا عن أطقم السعودية الطبية؟

قال: في الأسبوع الماضي أصبتُ وأفراد عائلتي بما يشبه عوارض الإنفلونزا فاتخذنا القرار

A A A
خالد علي - جدة
0
2,547

أشاد السفير النيوزيلندي لدى الرياض، بالرعاية الطبية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين، وتفاني الطواقم الطبية في المناطق المفتوحة رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وقال السفير النيوزيلندي جيمس مونرو، في حسابه على "تويتر": "في الأسبوع الماضي أصبتُ وأفراد عائلتي بما يشبه عوارض الإنفلونزا، فقررنا أن نجري فحص كوفيد 19 للتأكد من سلامتنا، وبالمناسبة أود أن أشيد بتفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة "درايف ثرو" (فحص كورونا من السيارة) في المملكة العربية السعودية، على الرغم من حرارة الصيف، شكرًا جزيلًا".

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