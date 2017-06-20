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فتح التقديم بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع للفصل الدراسي الأول

عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لقطاع التعليم بالمحافظة.. إرشادات وإجابة

أعلنت الهيئة الملكية بينبع أن موعد فتح باب التقديم للقبول بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع للفصل الدراسي الأول ١٤٤١هـ، سيكون خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٠ شوال ١٤٤١هـ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق ٢٤ شوال ١٤٤١هـ، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لقطاع التعليم بينبع www.rcyci.edu.sa.

وسيكون التقديم متاحاً للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويرغبون في الالتحاق ببرنامج السنة التأسيسية في كلية ينبع الصناعية، أو كلية ينبع الجامعية، أو معهد ينبع التقني، بحسب الشروط الموضحة في صفحة القبول بالموقع الإلكتروني لقطاع التعليم بينبع.

ويمكن للطلاب والطالبات في الجامعات والكليات الأخرى تقديم طلب التحويل إلى كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع عبر نفس الموقع وخلال الفترة المشار إليها.

ويستطيع المتقدمون الحصول على الإرشادات اللازمة والإجابة عن استفساراتهم عبر صفحة الأسئلة الشائعة في الموقع.

وتسهيلاً على الطلاب والطالبات المتقدمين استحدث قطاع التعليم بينبع خدمة "واتساب الأعمال" على مدار الساعة؛ لتقديم المساعدة وخدمة الدعم المباشر للمتقدمين من كل أنحاء المملكة، والإجابة عن أسئلتهم، دون الحاجة إلى تكبد عناء الحضور شخصياً وذلك على الرقم 0143946207.

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فتح التقديم بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع للفصل الدراسي الأول
سبق

أعلنت الهيئة الملكية بينبع أن موعد فتح باب التقديم للقبول بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع للفصل الدراسي الأول ١٤٤١هـ، سيكون خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٠ شوال ١٤٤١هـ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق ٢٤ شوال ١٤٤١هـ، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لقطاع التعليم بينبع www.rcyci.edu.sa.

وسيكون التقديم متاحاً للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويرغبون في الالتحاق ببرنامج السنة التأسيسية في كلية ينبع الصناعية، أو كلية ينبع الجامعية، أو معهد ينبع التقني، بحسب الشروط الموضحة في صفحة القبول بالموقع الإلكتروني لقطاع التعليم بينبع.

ويمكن للطلاب والطالبات في الجامعات والكليات الأخرى تقديم طلب التحويل إلى كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع عبر نفس الموقع وخلال الفترة المشار إليها.

ويستطيع المتقدمون الحصول على الإرشادات اللازمة والإجابة عن استفساراتهم عبر صفحة الأسئلة الشائعة في الموقع.

وتسهيلاً على الطلاب والطالبات المتقدمين استحدث قطاع التعليم بينبع خدمة "واتساب الأعمال" على مدار الساعة؛ لتقديم المساعدة وخدمة الدعم المباشر للمتقدمين من كل أنحاء المملكة، والإجابة عن أسئلتهم، دون الحاجة إلى تكبد عناء الحضور شخصياً وذلك على الرقم 0143946207.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
01:40 PM

فتح التقديم بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع للفصل الدراسي الأول

عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لقطاع التعليم بالمحافظة.. إرشادات وإجابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت الهيئة الملكية بينبع أن موعد فتح باب التقديم للقبول بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع للفصل الدراسي الأول ١٤٤١هـ، سيكون خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٠ شوال ١٤٤١هـ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق ٢٤ شوال ١٤٤١هـ، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لقطاع التعليم بينبع www.rcyci.edu.sa.

وسيكون التقديم متاحاً للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويرغبون في الالتحاق ببرنامج السنة التأسيسية في كلية ينبع الصناعية، أو كلية ينبع الجامعية، أو معهد ينبع التقني، بحسب الشروط الموضحة في صفحة القبول بالموقع الإلكتروني لقطاع التعليم بينبع.

ويمكن للطلاب والطالبات في الجامعات والكليات الأخرى تقديم طلب التحويل إلى كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع عبر نفس الموقع وخلال الفترة المشار إليها.

ويستطيع المتقدمون الحصول على الإرشادات اللازمة والإجابة عن استفساراتهم عبر صفحة الأسئلة الشائعة في الموقع.

وتسهيلاً على الطلاب والطالبات المتقدمين استحدث قطاع التعليم بينبع خدمة "واتساب الأعمال" على مدار الساعة؛ لتقديم المساعدة وخدمة الدعم المباشر للمتقدمين من كل أنحاء المملكة، والإجابة عن أسئلتهم، دون الحاجة إلى تكبد عناء الحضور شخصياً وذلك على الرقم 0143946207.

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