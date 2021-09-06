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الطائف.. حريق يخلي عمارة سكنية والهلال الأحمر باشر 12 إصابة

عالجت 10 حالات بالموقع ونقلت حالتين بوضع مستقر لأحد المستشفيات

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر 12 حالة تأثرت من جرّاء حريق وقع ليل أمس في عمارة سكنية داخل أحد الأحياء في الطائف.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي؛ المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن الحريق، بدورها وجّهت ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني مهند الزهراني.

وأضاف الثبيتي؛ باشرت فرق الدفاع المدني الحدث لحين تم إخلاء السكان وتسليم الحالات للفرق الإسعافية وتم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية لعدد 12 شخصاً، واكتفى 10 أشخاص منهم بالخدمة المقدمة لهم من المُسعفين بالموقع، ونقل حالتين للمستشفى بوضعٍ مستقر.

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الطائف.. حريق يخلي عمارة سكنية والهلال الأحمر باشر 12 إصابة
سبق

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر 12 حالة تأثرت من جرّاء حريق وقع ليل أمس في عمارة سكنية داخل أحد الأحياء في الطائف.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي؛ المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن الحريق، بدورها وجّهت ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني مهند الزهراني.

وأضاف الثبيتي؛ باشرت فرق الدفاع المدني الحدث لحين تم إخلاء السكان وتسليم الحالات للفرق الإسعافية وتم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية لعدد 12 شخصاً، واكتفى 10 أشخاص منهم بالخدمة المقدمة لهم من المُسعفين بالموقع، ونقل حالتين للمستشفى بوضعٍ مستقر.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
01:41 PM

الطائف.. حريق يخلي عمارة سكنية والهلال الأحمر باشر 12 إصابة

عالجت 10 حالات بالموقع ونقلت حالتين بوضع مستقر لأحد المستشفيات

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فهد العتيبي - الطائف
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2,522

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر 12 حالة تأثرت من جرّاء حريق وقع ليل أمس في عمارة سكنية داخل أحد الأحياء في الطائف.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي؛ المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن الحريق، بدورها وجّهت ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني مهند الزهراني.

وأضاف الثبيتي؛ باشرت فرق الدفاع المدني الحدث لحين تم إخلاء السكان وتسليم الحالات للفرق الإسعافية وتم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية لعدد 12 شخصاً، واكتفى 10 أشخاص منهم بالخدمة المقدمة لهم من المُسعفين بالموقع، ونقل حالتين للمستشفى بوضعٍ مستقر.

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