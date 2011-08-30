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اليوم.. استئناف الدراسة بالزلفي مع استكمال كل التجهيزات لضمان جودة التعليم

"الطريقي": الإدارة أنهت الصيانة والنظافة وتوزيع الكتب وتدريب المعلمين في وقت مبكر

استؤنفت الدراسة عن بُعد في مدارس محافظة الزلفي ‏اليوم الأحد مع استكمال كل التجهيزات التقنية في ظل استمرار جائحة كورونا؛ لضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

ورحّب مدير تعليم محافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي بجميع الزملاء والزميلات والطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي؛ مثمنًا لهم جهودهم لتحقيق الآمال والغايات والتطلعات، ومقدمًا شكره لكافة منسوبي ومنسوبات التعليم على جودة الاستعداد من مدارس وأقسام ولجان.

وأهاب الطريقي بمنسوبي ومنسوبات المدارس، ضرورة الأخذ بالاحتياطات الاحترازية اللازمة حرصًا على سلامتهم.

وقال: قامت الإدارة باستكمال كل التجهيزات لانطلاق الدراسة من أول يوم دراسي بما يتناسب مع هذه الظروف الاستثنائية لضمان استمرار العملية التعليمية خلال هذه المرحلة، كما عملت جميع الاحتياطات لمعالجة أي طارئ لعمليات التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي والقنوات المتاحة الأخرى؛ علمًا بأنه تم تدريب كافة منسوبي ومنسوبات التعليم على منصة مدرستي، وتم إعداد الجداول المدرسية.

استعدادات الإدارة شملت -بحسب الطريقي- استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية بما يخدم الوضع الراهن، وتحسبًا لأي طارئ، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى اكتمال استلام الكتب لدى الطلبة خلال الأسبوع المنصرم ضمن خطة تضمن السلامة إن شاء الله، مع استكمال تشكيل اللجان المتخصصة في الدعم التقني للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لضمان سير العملية التعليمية".

وقدّم مدير التعليم شكره للقيادة الرشيدة لدعمها الدائم والمستمر للتعليم، وكذلك دعم ومتابعة وزير التعليم ونائب الوزير المساعد ووكيل وزارة للتعليم وكافي مسؤولي الوزارة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للوصول إلى تعليم يحقق الآمال والطموح؛ سائلًا المولى سبحانه أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يحفظ لنا قادتنا ووطننا الغالي.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. استئناف الدراسة بالزلفي مع استكمال كل التجهيزات لضمان جودة التعليم
سبق

استؤنفت الدراسة عن بُعد في مدارس محافظة الزلفي ‏اليوم الأحد مع استكمال كل التجهيزات التقنية في ظل استمرار جائحة كورونا؛ لضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

ورحّب مدير تعليم محافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي بجميع الزملاء والزميلات والطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي؛ مثمنًا لهم جهودهم لتحقيق الآمال والغايات والتطلعات، ومقدمًا شكره لكافة منسوبي ومنسوبات التعليم على جودة الاستعداد من مدارس وأقسام ولجان.

وأهاب الطريقي بمنسوبي ومنسوبات المدارس، ضرورة الأخذ بالاحتياطات الاحترازية اللازمة حرصًا على سلامتهم.

وقال: قامت الإدارة باستكمال كل التجهيزات لانطلاق الدراسة من أول يوم دراسي بما يتناسب مع هذه الظروف الاستثنائية لضمان استمرار العملية التعليمية خلال هذه المرحلة، كما عملت جميع الاحتياطات لمعالجة أي طارئ لعمليات التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي والقنوات المتاحة الأخرى؛ علمًا بأنه تم تدريب كافة منسوبي ومنسوبات التعليم على منصة مدرستي، وتم إعداد الجداول المدرسية.

استعدادات الإدارة شملت -بحسب الطريقي- استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية بما يخدم الوضع الراهن، وتحسبًا لأي طارئ، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى اكتمال استلام الكتب لدى الطلبة خلال الأسبوع المنصرم ضمن خطة تضمن السلامة إن شاء الله، مع استكمال تشكيل اللجان المتخصصة في الدعم التقني للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لضمان سير العملية التعليمية".

وقدّم مدير التعليم شكره للقيادة الرشيدة لدعمها الدائم والمستمر للتعليم، وكذلك دعم ومتابعة وزير التعليم ونائب الوزير المساعد ووكيل وزارة للتعليم وكافي مسؤولي الوزارة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للوصول إلى تعليم يحقق الآمال والطموح؛ سائلًا المولى سبحانه أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يحفظ لنا قادتنا ووطننا الغالي.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
10:19 AM

اليوم.. استئناف الدراسة بالزلفي مع استكمال كل التجهيزات لضمان جودة التعليم

"الطريقي": الإدارة أنهت الصيانة والنظافة وتوزيع الكتب وتدريب المعلمين في وقت مبكر

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فلاح الجوفان - الزلفي
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استؤنفت الدراسة عن بُعد في مدارس محافظة الزلفي ‏اليوم الأحد مع استكمال كل التجهيزات التقنية في ظل استمرار جائحة كورونا؛ لضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

ورحّب مدير تعليم محافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي بجميع الزملاء والزميلات والطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي؛ مثمنًا لهم جهودهم لتحقيق الآمال والغايات والتطلعات، ومقدمًا شكره لكافة منسوبي ومنسوبات التعليم على جودة الاستعداد من مدارس وأقسام ولجان.

وأهاب الطريقي بمنسوبي ومنسوبات المدارس، ضرورة الأخذ بالاحتياطات الاحترازية اللازمة حرصًا على سلامتهم.

وقال: قامت الإدارة باستكمال كل التجهيزات لانطلاق الدراسة من أول يوم دراسي بما يتناسب مع هذه الظروف الاستثنائية لضمان استمرار العملية التعليمية خلال هذه المرحلة، كما عملت جميع الاحتياطات لمعالجة أي طارئ لعمليات التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي والقنوات المتاحة الأخرى؛ علمًا بأنه تم تدريب كافة منسوبي ومنسوبات التعليم على منصة مدرستي، وتم إعداد الجداول المدرسية.

استعدادات الإدارة شملت -بحسب الطريقي- استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية بما يخدم الوضع الراهن، وتحسبًا لأي طارئ، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى اكتمال استلام الكتب لدى الطلبة خلال الأسبوع المنصرم ضمن خطة تضمن السلامة إن شاء الله، مع استكمال تشكيل اللجان المتخصصة في الدعم التقني للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لضمان سير العملية التعليمية".

وقدّم مدير التعليم شكره للقيادة الرشيدة لدعمها الدائم والمستمر للتعليم، وكذلك دعم ومتابعة وزير التعليم ونائب الوزير المساعد ووكيل وزارة للتعليم وكافي مسؤولي الوزارة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للوصول إلى تعليم يحقق الآمال والطموح؛ سائلًا المولى سبحانه أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يحفظ لنا قادتنا ووطننا الغالي.

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