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رئيس الحرس الملكي: حينما نتكلم عن ملك العزم فنحن نستعرض قصة بناء

هنّأ القيادة الرشيدة بذكرى البيعة الخامسة.. وقال: مناسبة غالية على الجميع

أكّد رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ أن ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعد مناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء هذا الوطن المعطاء.

وقال المطيري في كلمة بهذه المناسبة: نحن نعيش، ولله الحمد، بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة، حيث واصل مسيرة والده الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى هذا العهد الميمون.

وأضاف: حينما نتكلم عن ملك الحزم والعزم، فنحن نستعرض قصة بناء ومسيرة وطن، التي وصلت في عهده إلى أوج النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات اقتصادياً وإستراتيجياً ومحلياً وعالمياً.

وتابع المطيري؛ قائلاً: تعد كلمة خادم الحرمين الشريفين لأعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى خطاباً مفصلاً للسياستين الداخلية والخارجية؛ ليؤكّد -أيده الله- أن المملكة سائرة -بعون الله- في طريقها لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بمساعدة ومتابعة عضيده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وتعد قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها السعودية بالرياض، تاريخية، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ورفع رئيس الحرس الملكي، بهذه المناسبة الغالية، التهاني لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ورعاهما-، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يطيل في عمريهما، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه.

وقال المطيري في كلمة بهذه المناسبة: نحن نعيش، ولله الحمد، بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة، التي واصلت مسيرة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى هذا العهد الميمون.

رئيس الحرس الملكي الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الحرس الملكي: حينما نتكلم عن ملك العزم فنحن نستعرض قصة بناء
سبق

أكّد رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ أن ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعد مناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء هذا الوطن المعطاء.

وقال المطيري في كلمة بهذه المناسبة: نحن نعيش، ولله الحمد، بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة، حيث واصل مسيرة والده الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى هذا العهد الميمون.

وأضاف: حينما نتكلم عن ملك الحزم والعزم، فنحن نستعرض قصة بناء ومسيرة وطن، التي وصلت في عهده إلى أوج النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات اقتصادياً وإستراتيجياً ومحلياً وعالمياً.

وتابع المطيري؛ قائلاً: تعد كلمة خادم الحرمين الشريفين لأعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى خطاباً مفصلاً للسياستين الداخلية والخارجية؛ ليؤكّد -أيده الله- أن المملكة سائرة -بعون الله- في طريقها لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بمساعدة ومتابعة عضيده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وتعد قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها السعودية بالرياض، تاريخية، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ورفع رئيس الحرس الملكي، بهذه المناسبة الغالية، التهاني لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ورعاهما-، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يطيل في عمريهما، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه.

وقال المطيري في كلمة بهذه المناسبة: نحن نعيش، ولله الحمد، بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة، التي واصلت مسيرة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى هذا العهد الميمون.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
12:12 PM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
03:16 PM

رئيس الحرس الملكي: حينما نتكلم عن ملك العزم فنحن نستعرض قصة بناء

هنّأ القيادة الرشيدة بذكرى البيعة الخامسة.. وقال: مناسبة غالية على الجميع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ أن ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعد مناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء هذا الوطن المعطاء.

وقال المطيري في كلمة بهذه المناسبة: نحن نعيش، ولله الحمد، بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة، حيث واصل مسيرة والده الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى هذا العهد الميمون.

وأضاف: حينما نتكلم عن ملك الحزم والعزم، فنحن نستعرض قصة بناء ومسيرة وطن، التي وصلت في عهده إلى أوج النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات اقتصادياً وإستراتيجياً ومحلياً وعالمياً.

وتابع المطيري؛ قائلاً: تعد كلمة خادم الحرمين الشريفين لأعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى خطاباً مفصلاً للسياستين الداخلية والخارجية؛ ليؤكّد -أيده الله- أن المملكة سائرة -بعون الله- في طريقها لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بمساعدة ومتابعة عضيده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وتعد قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها السعودية بالرياض، تاريخية، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ورفع رئيس الحرس الملكي، بهذه المناسبة الغالية، التهاني لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ورعاهما-، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يطيل في عمريهما، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه.

وقال المطيري في كلمة بهذه المناسبة: نحن نعيش، ولله الحمد، بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة، التي واصلت مسيرة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى هذا العهد الميمون.

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