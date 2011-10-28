أبا الخيل: هزة خميس مشيط ضعيفة وفريق فني لجمع معلومات عنها

طالب باستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والصحيحة

أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية أن فريقاً فنياً سيتوجه لمنطقة عسير لجمع المعلومات الفنية الإضافية اللازمة عقب الهزة الأرضية التي ضربت جنوب محافظة خميس مشيط اليوم.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة طارق أبا الخيل لـ "سبق" أنه لم تحدث اي ارتدادات للهزة الأرضية الأولى حتى الآن مشيراً أن ٢٧٠ محطة رصد زلزالي منتشرة في المملكة بطريقة علمية ومدروسة تكثر في الأماكن النشطة بينها ٢٤ محطة في الجنوب.



وأضاف أبا الخيل أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة الهزات الأرضية مطالباً استسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والصحيحة مطمئنا المواطنين والمقيمين بأن الهزة الارضية ضعيفة وليس منها أي خطورة.