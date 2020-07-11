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حائل.. القبض على (4) أشخاص وثقوا تعاطيهم لمواد مخدرة في فيديو نشر عبر مواقع التواصل

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (4) مواطنين بمدينة حائل، وذلك بعد قيامهم بتوثيق تعاطيهم لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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حائل.. القبض على (4) أشخاص وثقوا تعاطيهم لمواد مخدرة في فيديو نشر عبر مواقع التواصل
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (4) مواطنين بمدينة حائل، وذلك بعد قيامهم بتوثيق تعاطيهم لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
06:48 PM

حائل.. القبض على (4) أشخاص وثقوا تعاطيهم لمواد مخدرة في فيديو نشر عبر مواقع التواصل

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (4) مواطنين بمدينة حائل، وذلك بعد قيامهم بتوثيق تعاطيهم لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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