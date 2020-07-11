صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (4) مواطنين بمدينة حائل، وذلك بعد قيامهم بتوثيق تعاطيهم لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

حائل.. القبض على (4) أشخاص وثقوا تعاطيهم لمواد مخدرة في فيديو نشر عبر مواقع التواصل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-11 صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (4) مواطنين بمدينة حائل، وذلك بعد قيامهم بتوثيق تعاطيهم لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 06:48 PM

حائل.. القبض على (4) أشخاص وثقوا تعاطيهم لمواد مخدرة في فيديو نشر عبر مواقع التواصل تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة





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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (4) مواطنين بمدينة حائل، وذلك بعد قيامهم بتوثيق تعاطيهم لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.