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عزل طائرة في مطار رواسي الفرنسي للاشتباه في وجود عبوة ناسفة

قادمة من العاصمة التشادية إلى باريس

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الخميس)، أن السلطات الفرنسية تحقق في اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.

وأوضح "دارمانان" في تغريدة على "تويتر"، أن الطائرة هبطت في مطار رواسي في باريس دون أي مشكلات، وجرى عزلها، وفقًا لـ"فرانس 24".

فرنسا

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عزل طائرة في مطار رواسي الفرنسي للاشتباه في وجود عبوة ناسفة
سبق

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الخميس)، أن السلطات الفرنسية تحقق في اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.

وأوضح "دارمانان" في تغريدة على "تويتر"، أن الطائرة هبطت في مطار رواسي في باريس دون أي مشكلات، وجرى عزلها، وفقًا لـ"فرانس 24".

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
09:14 PM

عزل طائرة في مطار رواسي الفرنسي للاشتباه في وجود عبوة ناسفة

قادمة من العاصمة التشادية إلى باريس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الخميس)، أن السلطات الفرنسية تحقق في اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.

وأوضح "دارمانان" في تغريدة على "تويتر"، أن الطائرة هبطت في مطار رواسي في باريس دون أي مشكلات، وجرى عزلها، وفقًا لـ"فرانس 24".

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