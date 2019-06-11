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"موارد الرياض" تنفذ 40 زيارة  تفتيشية لعدد من المنشآت

للتأكد من مدى تطبيقها للإجراءات الصحية والوقائية

قامت إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد والتنمية بالمنطقة، مساء أمس، بحملة مشتركة مع إدارة الضبط الميداني على عدد من المنشآت باختلاف أنشطتها للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية لحماية العاملين في مكان العمل من تفشي وانتشار فيروس كورونا الجديد.

وتضمنت هذه الحملة تنفيذ 40 زيارة وأسفرت عن ضبط ثلاث مخالفات لنظام العمل والإقامة وتوجيه خمس إنذارات .

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: هذه الحملات المشتركة تأتي امتدادًا للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة .

وأشار إلى استمرار الحملات المماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي على أنه ووفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.

وأكد أهمية دور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موارد الرياض" تنفذ 40 زيارة  تفتيشية لعدد من المنشآت
سبق

قامت إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد والتنمية بالمنطقة، مساء أمس، بحملة مشتركة مع إدارة الضبط الميداني على عدد من المنشآت باختلاف أنشطتها للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية لحماية العاملين في مكان العمل من تفشي وانتشار فيروس كورونا الجديد.

وتضمنت هذه الحملة تنفيذ 40 زيارة وأسفرت عن ضبط ثلاث مخالفات لنظام العمل والإقامة وتوجيه خمس إنذارات .

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: هذه الحملات المشتركة تأتي امتدادًا للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة .

وأشار إلى استمرار الحملات المماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي على أنه ووفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.

وأكد أهمية دور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن .

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
05:19 PM

"موارد الرياض" تنفذ 40 زيارة  تفتيشية لعدد من المنشآت

للتأكد من مدى تطبيقها للإجراءات الصحية والوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد والتنمية بالمنطقة، مساء أمس، بحملة مشتركة مع إدارة الضبط الميداني على عدد من المنشآت باختلاف أنشطتها للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية لحماية العاملين في مكان العمل من تفشي وانتشار فيروس كورونا الجديد.

وتضمنت هذه الحملة تنفيذ 40 زيارة وأسفرت عن ضبط ثلاث مخالفات لنظام العمل والإقامة وتوجيه خمس إنذارات .

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: هذه الحملات المشتركة تأتي امتدادًا للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة .

وأشار إلى استمرار الحملات المماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي على أنه ووفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.

وأكد أهمية دور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن .

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