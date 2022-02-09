إطلاق البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية السعوديين

لتوفير الأدوات لرفع قدرات الكفاءات الوطنية وتوطين صناعة الإعلام وتنميته

أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، البرنامج السعودي الياباني؛ لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية السعوديين.

وفق "إنفوجرافيك" نشرته اليوم وزارة الإعلام: البرنامج تدريبي على الهواتف المحمولة، وأطلقته الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط.

وتبدأ فعالياته افتراضيًا في 14 فبراير ويستمر حتى 17 فبراير 2022، ويهدف إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير الألعاب.

وتسعى الهيئة من خلال شراكتها العالمية إلى توفير الأدوات لرفع قدرات الكفاءات الوطنية وتوطين صناعة الإعلام وتنميته.