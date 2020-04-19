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المسند يتوقع نشاط المراويح الربيعية الممطرة على هذه المناطق

قال: ما زالت درجة الحرارة معتدلة نسبياً نهاراً وتميل للبرودة مساءً

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنشط اليوم المراويح/السرايات الربيعية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #الشرقية #الرياض #نجران #عسير #الباحة #مكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ما زالت درجة الحرارة معتدلة نسبياً نهاراً، وتميل للبرودة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق: نجران، الرياض، الشرقية.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند يتوقع نشاط المراويح الربيعية الممطرة على هذه المناطق
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنشط اليوم المراويح/السرايات الربيعية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #الشرقية #الرياض #نجران #عسير #الباحة #مكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ما زالت درجة الحرارة معتدلة نسبياً نهاراً، وتميل للبرودة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق: نجران، الرياض، الشرقية.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:12 AM

المسند يتوقع نشاط المراويح الربيعية الممطرة على هذه المناطق

قال: ما زالت درجة الحرارة معتدلة نسبياً نهاراً وتميل للبرودة مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنشط اليوم المراويح/السرايات الربيعية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #الشرقية #الرياض #نجران #عسير #الباحة #مكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ما زالت درجة الحرارة معتدلة نسبياً نهاراً، وتميل للبرودة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق: نجران، الرياض، الشرقية.

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