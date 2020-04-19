المسند يتوقع نشاط المراويح الربيعية الممطرة على هذه المناطق

قال: ما زالت درجة الحرارة معتدلة نسبياً نهاراً وتميل للبرودة مساءً

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنشط اليوم المراويح/السرايات الربيعية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #الشرقية #الرياض #نجران #عسير #الباحة #مكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ما زالت درجة الحرارة معتدلة نسبياً نهاراً، وتميل للبرودة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق: نجران، الرياض، الشرقية.