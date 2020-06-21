ظهر انفعال مذيع قناة الإخبارية جبريل أبو دية، أثناء قراءة بيان وزارة الداخلية بشأن رفع منع التجول الكامل بجميع مناطق المملكة مساء أمس السبت . جاء ذلك أثناء محاولة المذيع - الذي أمضى 30 عامًا على شاشة التلفزيون السعودي - مجاراة جهاز "الأوتوكيو"، رغم تمرير الفني شاشة المشاهدة بسرعة عالية، عندها أشار "أبو دية" على الهواء إلى المعنى بتقليل سرعة العرض. ونال هذا الموقف الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى عالٍ إعجابًا كبيرًا بموقف المذيع الذي أظهر خبرة ومهنية عالية في التعامل مع المواقف الطارئة على الهواء. وقال لـ"سبق" مذيع قناة الإخبارية جبريل أبو دية: "كان البيان عبر جهاز المشاهدة "الأوتوكيو" وأُدخل للنشرة وكان مطلوب مني قراءته ولَم يكن لدي نسخة ورقية فهو بيان جديد والناس تنتظره، مضيفاً: "وأنا أقرأ بيانًا رسميًا للدولة فيجب الدقة ولا مجال للخطأ، ولذلك كان انفعالي بعفوية (قالها ضاحكاً)، حيث كان فني "الأوتوكيو" يعرض سريعاً. وأضاف: "حرصاً مني وأنا في قناة الإخبارية، وهي قناة الدولة الرئيسيّة التي تلعب دوراً مهماً في توجيه الرأي العام على مستوى المملكة والخليج فمن الصعب جداً أن لا يظهر البيان المهم في هذه القناة بالشكل اللائق". وتابع: بعد نقاش فني"الأوتوكيو" بعد النشرة اتضح أنه دون قصد منه نظراً لعدم قدرته على متابعة قراءتي على الهواء، وذلك لوجود عدد كبير من الإخوة في الكنترول - من مسؤولي الإدارات المختلفة في القناة لمتابعة البيان الذي يقرأه المذيع داخل الأستوديو، وذلك في المناسبات الهامة - مما صعب عليه المتابعة الدقيقة لي". وقال أبو دية: تحياتي لصحيفة "سبق" والعاملين فيها والتي أصبحت لا تقل عن مستوى المؤسسات الرسمية خاصة وأن الكثير من أصحاب القرار يتابعون "سبق".

في الإخبارية.. "مذيع في ورطة".. خبرته ومهنيته تنقذه و"سبق" تكشف التفاصيل عبدالعزيز الشهري سبق 2020-06-21 ظهر انفعال مذيع قناة الإخبارية جبريل أبو دية، أثناء قراءة بيان وزارة الداخلية بشأن رفع منع التجول الكامل بجميع مناطق المملكة مساء أمس السبت .



جاء ذلك أثناء محاولة المذيع - الذي أمضى 30 عامًا على شاشة التلفزيون السعودي - مجاراة جهاز "الأوتوكيو"، رغم تمرير الفني شاشة المشاهدة بسرعة عالية، عندها أشار "أبو دية" على الهواء إلى المعنى بتقليل سرعة العرض.



ونال هذا الموقف الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى عالٍ إعجابًا كبيرًا بموقف المذيع الذي أظهر خبرة ومهنية عالية في التعامل مع المواقف الطارئة على الهواء.



وقال لـ"سبق" مذيع قناة الإخبارية جبريل أبو دية: "كان البيان عبر جهاز المشاهدة "الأوتوكيو" وأُدخل للنشرة وكان مطلوب مني قراءته ولَم يكن لدي نسخة ورقية فهو بيان جديد والناس تنتظره، مضيفاً: "وأنا أقرأ بيانًا رسميًا للدولة فيجب الدقة ولا مجال للخطأ، ولذلك كان انفعالي بعفوية (قالها ضاحكاً)، حيث كان فني "الأوتوكيو" يعرض سريعاً.



وأضاف: "حرصاً مني وأنا في قناة الإخبارية، وهي قناة الدولة الرئيسيّة التي تلعب دوراً مهماً في توجيه الرأي العام على مستوى المملكة والخليج فمن الصعب جداً أن لا يظهر البيان المهم في هذه القناة بالشكل اللائق".



وتابع: بعد نقاش فني"الأوتوكيو" بعد النشرة اتضح أنه دون قصد منه نظراً لعدم قدرته على متابعة قراءتي على الهواء، وذلك لوجود عدد كبير من الإخوة في الكنترول - من مسؤولي الإدارات المختلفة في القناة لمتابعة البيان الذي يقرأه المذيع داخل الأستوديو، وذلك في المناسبات الهامة - مما صعب عليه المتابعة الدقيقة لي".



وقال أبو دية: تحياتي لصحيفة "سبق" والعاملين فيها والتي أصبحت لا تقل عن مستوى المؤسسات الرسمية خاصة وأن الكثير من أصحاب القرار يتابعون "سبق".

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 04:19 PM

اخر تعديل 21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 05:10 PM

في الإخبارية.. "مذيع في ورطة".. خبرته ومهنيته تنقذه و"سبق" تكشف التفاصيل أثناء قراءة بيان وزارة الداخلية بشأن رفع منع التجول الكامل





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ظهر انفعال مذيع قناة الإخبارية جبريل أبو دية، أثناء قراءة بيان وزارة الداخلية بشأن رفع منع التجول الكامل بجميع مناطق المملكة مساء أمس السبت .



جاء ذلك أثناء محاولة المذيع - الذي أمضى 30 عامًا على شاشة التلفزيون السعودي - مجاراة جهاز "الأوتوكيو"، رغم تمرير الفني شاشة المشاهدة بسرعة عالية، عندها أشار "أبو دية" على الهواء إلى المعنى بتقليل سرعة العرض.



ونال هذا الموقف الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى عالٍ إعجابًا كبيرًا بموقف المذيع الذي أظهر خبرة ومهنية عالية في التعامل مع المواقف الطارئة على الهواء.



وقال لـ"سبق" مذيع قناة الإخبارية جبريل أبو دية: "كان البيان عبر جهاز المشاهدة "الأوتوكيو" وأُدخل للنشرة وكان مطلوب مني قراءته ولَم يكن لدي نسخة ورقية فهو بيان جديد والناس تنتظره، مضيفاً: "وأنا أقرأ بيانًا رسميًا للدولة فيجب الدقة ولا مجال للخطأ، ولذلك كان انفعالي بعفوية (قالها ضاحكاً)، حيث كان فني "الأوتوكيو" يعرض سريعاً.



وأضاف: "حرصاً مني وأنا في قناة الإخبارية، وهي قناة الدولة الرئيسيّة التي تلعب دوراً مهماً في توجيه الرأي العام على مستوى المملكة والخليج فمن الصعب جداً أن لا يظهر البيان المهم في هذه القناة بالشكل اللائق".



وتابع: بعد نقاش فني"الأوتوكيو" بعد النشرة اتضح أنه دون قصد منه نظراً لعدم قدرته على متابعة قراءتي على الهواء، وذلك لوجود عدد كبير من الإخوة في الكنترول - من مسؤولي الإدارات المختلفة في القناة لمتابعة البيان الذي يقرأه المذيع داخل الأستوديو، وذلك في المناسبات الهامة - مما صعب عليه المتابعة الدقيقة لي".



وقال أبو دية: تحياتي لصحيفة "سبق" والعاملين فيها والتي أصبحت لا تقل عن مستوى المؤسسات الرسمية خاصة وأن الكثير من أصحاب القرار يتابعون "سبق".