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الحالة الجوية تعلق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر

بناء على تقارير الأرصاد التي تؤكد استمرار الحالة المطرية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر.

ويأتي تعليق الدراسة نظرًا للحالة الجوية، وبناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحالة الجوية تعلق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر.

ويأتي تعليق الدراسة نظرًا للحالة الجوية، وبناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:51 AM
اخر تعديل
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
03:19 AM

الحالة الجوية تعلق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر

بناء على تقارير الأرصاد التي تؤكد استمرار الحالة المطرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
0
1,272

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر.

ويأتي تعليق الدراسة نظرًا للحالة الجوية، وبناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,912
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,591
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,661
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,649

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