الحالة الجوية تعلق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر.
ويأتي تعليق الدراسة نظرًا للحالة الجوية، وبناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.
أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر.
ويأتي تعليق الدراسة نظرًا للحالة الجوية، وبناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.
أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر.
ويأتي تعليق الدراسة نظرًا للحالة الجوية، وبناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.
أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر.
ويأتي تعليق الدراسة نظرًا للحالة الجوية، وبناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.