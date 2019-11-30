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المطير: القوات البرية حصلت على جانب عريض من الرؤية الواثقة

قال في ذكرى البيعة: القيادة الوفية أخذت بكل أسباب القوة لسيادة وطننا

أكّد قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله محمد المطير؛ أنه في الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية مقاليد الحكم في البلاد، تتجدد مشاعر الولاء والوفاء الصادق للقيادة الوفية التي أخذت بكل أسباب القوة من أجل سيادة وطننا وقوته، فصنعت من بلادنا حصناً منيعاً لشعبها، ولأمتيها العربية والإسلامية.

وقال "المطير": العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين، شهد التركيز على الرخاء والنماء والتقدم والارتقاء على جميع محاور التنمية وآفاقها، فيوماً بعد يوم يرتفع للعلم والتنمية والرخاء والرفاهية صرح في بلادنا، وتبدأ مبادرة، وينطلق استثمار جديد، وعلى رأس مشهد النماء والبناء، تأتي رؤية "2030" الحاضنة الكبرى لجميع البرامج والخطط والإستراتيجيات التي ستنقل المملكة -بحول الله- إلى آفاق رحبة من شأنها أن تضع بلادنا في مصاف أكبر دول العالم وأقواها وأسرعها نمواً على جميع الأصعدة.

وأضاف: القوات البرية الملكية السعودية حصلت على جانب عريض من الرؤية الواثقة، ومن عطاء القيادة الرشيدة التي تدعم بقوة وبسخاء وبوعي ورؤية إستراتيجية ثاقبة، حيث كان لها برنامج عملاق لتطوير وزارة الدفاع، الذي من شأنه تعزيز قدرات وإمكانات قواتنا المسلحة في مختلف أفرعها، ورفع كفاءتها وجاهزيتها على نحو يعزز قدرات بلادنا للاضطلاع بدورها المركزي في حفظ أمنها واستقرارها، وفي الوقت نفسه لدعم قضايا أمتيها العربية والإسلامية.

قائد القوات البرية الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المطير: القوات البرية حصلت على جانب عريض من الرؤية الواثقة
سبق

أكّد قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله محمد المطير؛ أنه في الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية مقاليد الحكم في البلاد، تتجدد مشاعر الولاء والوفاء الصادق للقيادة الوفية التي أخذت بكل أسباب القوة من أجل سيادة وطننا وقوته، فصنعت من بلادنا حصناً منيعاً لشعبها، ولأمتيها العربية والإسلامية.

وقال "المطير": العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين، شهد التركيز على الرخاء والنماء والتقدم والارتقاء على جميع محاور التنمية وآفاقها، فيوماً بعد يوم يرتفع للعلم والتنمية والرخاء والرفاهية صرح في بلادنا، وتبدأ مبادرة، وينطلق استثمار جديد، وعلى رأس مشهد النماء والبناء، تأتي رؤية "2030" الحاضنة الكبرى لجميع البرامج والخطط والإستراتيجيات التي ستنقل المملكة -بحول الله- إلى آفاق رحبة من شأنها أن تضع بلادنا في مصاف أكبر دول العالم وأقواها وأسرعها نمواً على جميع الأصعدة.

وأضاف: القوات البرية الملكية السعودية حصلت على جانب عريض من الرؤية الواثقة، ومن عطاء القيادة الرشيدة التي تدعم بقوة وبسخاء وبوعي ورؤية إستراتيجية ثاقبة، حيث كان لها برنامج عملاق لتطوير وزارة الدفاع، الذي من شأنه تعزيز قدرات وإمكانات قواتنا المسلحة في مختلف أفرعها، ورفع كفاءتها وجاهزيتها على نحو يعزز قدرات بلادنا للاضطلاع بدورها المركزي في حفظ أمنها واستقرارها، وفي الوقت نفسه لدعم قضايا أمتيها العربية والإسلامية.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
01:52 PM

المطير: القوات البرية حصلت على جانب عريض من الرؤية الواثقة

قال في ذكرى البيعة: القيادة الوفية أخذت بكل أسباب القوة لسيادة وطننا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله محمد المطير؛ أنه في الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية مقاليد الحكم في البلاد، تتجدد مشاعر الولاء والوفاء الصادق للقيادة الوفية التي أخذت بكل أسباب القوة من أجل سيادة وطننا وقوته، فصنعت من بلادنا حصناً منيعاً لشعبها، ولأمتيها العربية والإسلامية.

وقال "المطير": العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين، شهد التركيز على الرخاء والنماء والتقدم والارتقاء على جميع محاور التنمية وآفاقها، فيوماً بعد يوم يرتفع للعلم والتنمية والرخاء والرفاهية صرح في بلادنا، وتبدأ مبادرة، وينطلق استثمار جديد، وعلى رأس مشهد النماء والبناء، تأتي رؤية "2030" الحاضنة الكبرى لجميع البرامج والخطط والإستراتيجيات التي ستنقل المملكة -بحول الله- إلى آفاق رحبة من شأنها أن تضع بلادنا في مصاف أكبر دول العالم وأقواها وأسرعها نمواً على جميع الأصعدة.

وأضاف: القوات البرية الملكية السعودية حصلت على جانب عريض من الرؤية الواثقة، ومن عطاء القيادة الرشيدة التي تدعم بقوة وبسخاء وبوعي ورؤية إستراتيجية ثاقبة، حيث كان لها برنامج عملاق لتطوير وزارة الدفاع، الذي من شأنه تعزيز قدرات وإمكانات قواتنا المسلحة في مختلف أفرعها، ورفع كفاءتها وجاهزيتها على نحو يعزز قدرات بلادنا للاضطلاع بدورها المركزي في حفظ أمنها واستقرارها، وفي الوقت نفسه لدعم قضايا أمتيها العربية والإسلامية.

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