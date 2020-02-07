حفل للمتميزات.. حرم أمير الرياض تُكَرّم 383 طالبة متفوقة الأربعاء المقبل

"عطية": يحضره نخبة من قيادات الوزارة لشحذ الهمم ورفع مستوى التحصيل

ترعى حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، الحفل السنوي الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ لتكريم الطالبات المتفوقات، وذلك يوم الأربعاء القادم ١٨ من شهر جمادى الآخرة ١٤٤١هـ، على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وقدم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، شكره لحرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، على رعايتها حفل تكريم الطالبات المتفوقات لهذا العام، وهو ما يعد حافزًا لهم ولجميع الطالبات على التفوق والتميز. كما هنأ "الوهيبي" الطالبات المتفوقات وتمنى لهن دوام التوفيق والنجاح.



هذا وباركت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات، فتح العرفج، للطالبات المكرمات؛ هذا التفوق؛ وهو ما سينعكس على بقية الطالبات، مثمنة تكريم الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رعايتها الكريمة للحفل، وتكريمها لبناتها الطالبات.

من جهتها أوضحت مديرة إرشاد الطالبات سحر عطية، أن عدد الطالبات المتفوقات المكرمات خلال الحفل ٣٨٣ طالبة على مستوى تعليم الرياض، وسينفذ هذا الحفل السنوي الخاص بالطالبات المتفوقات والمميزات بحضور نخبة من قيادات وزارة التعليم وأمهات الطالبات؛ تحفيزاً لهن وتعزيزاً لقدراتهن ومواهبهن على اختلافها، فضلاً عن شحذ هممهن نحو المنافسة الإيجابية والارتقاء بالمستوى التحصيلي إلى أسمى الدرجات.



