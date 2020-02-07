النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حفل للمتميزات.. حرم أمير الرياض تُكَرّم 383 طالبة متفوقة الأربعاء المقبل

"عطية": يحضره نخبة من قيادات الوزارة لشحذ الهمم ورفع مستوى التحصيل

ترعى حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، الحفل السنوي الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ لتكريم الطالبات المتفوقات، وذلك يوم الأربعاء القادم ١٨ من شهر جمادى الآخرة ١٤٤١هـ، على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وقدم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، شكره لحرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، على رعايتها حفل تكريم الطالبات المتفوقات لهذا العام، وهو ما يعد حافزًا لهم ولجميع الطالبات على التفوق والتميز. كما هنأ "الوهيبي" الطالبات المتفوقات وتمنى لهن دوام التوفيق والنجاح.


هذا وباركت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات، فتح العرفج، للطالبات المكرمات؛ هذا التفوق؛ وهو ما سينعكس على بقية الطالبات، مثمنة تكريم الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رعايتها الكريمة للحفل، وتكريمها لبناتها الطالبات.

من جهتها أوضحت مديرة إرشاد الطالبات سحر عطية، أن عدد الطالبات المتفوقات المكرمات خلال الحفل ٣٨٣ طالبة على مستوى تعليم الرياض، وسينفذ هذا الحفل السنوي الخاص بالطالبات المتفوقات والمميزات بحضور نخبة من قيادات وزارة التعليم وأمهات الطالبات؛ تحفيزاً لهن وتعزيزاً لقدراتهن ومواهبهن على اختلافها، فضلاً عن شحذ هممهن نحو المنافسة الإيجابية والارتقاء بالمستوى التحصيلي إلى أسمى الدرجات.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
حفل للمتميزات.. حرم أمير الرياض تُكَرّم 383 طالبة متفوقة الأربعاء المقبل
سبق

ترعى حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، الحفل السنوي الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ لتكريم الطالبات المتفوقات، وذلك يوم الأربعاء القادم ١٨ من شهر جمادى الآخرة ١٤٤١هـ، على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وقدم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، شكره لحرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، على رعايتها حفل تكريم الطالبات المتفوقات لهذا العام، وهو ما يعد حافزًا لهم ولجميع الطالبات على التفوق والتميز. كما هنأ "الوهيبي" الطالبات المتفوقات وتمنى لهن دوام التوفيق والنجاح.


هذا وباركت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات، فتح العرفج، للطالبات المكرمات؛ هذا التفوق؛ وهو ما سينعكس على بقية الطالبات، مثمنة تكريم الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رعايتها الكريمة للحفل، وتكريمها لبناتها الطالبات.

من جهتها أوضحت مديرة إرشاد الطالبات سحر عطية، أن عدد الطالبات المتفوقات المكرمات خلال الحفل ٣٨٣ طالبة على مستوى تعليم الرياض، وسينفذ هذا الحفل السنوي الخاص بالطالبات المتفوقات والمميزات بحضور نخبة من قيادات وزارة التعليم وأمهات الطالبات؛ تحفيزاً لهن وتعزيزاً لقدراتهن ومواهبهن على اختلافها، فضلاً عن شحذ هممهن نحو المنافسة الإيجابية والارتقاء بالمستوى التحصيلي إلى أسمى الدرجات.


07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
05:57 PM

حفل للمتميزات.. حرم أمير الرياض تُكَرّم 383 طالبة متفوقة الأربعاء المقبل

"عطية": يحضره نخبة من قيادات الوزارة لشحذ الهمم ورفع مستوى التحصيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
138

ترعى حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، الحفل السنوي الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ لتكريم الطالبات المتفوقات، وذلك يوم الأربعاء القادم ١٨ من شهر جمادى الآخرة ١٤٤١هـ، على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وقدم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، شكره لحرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، على رعايتها حفل تكريم الطالبات المتفوقات لهذا العام، وهو ما يعد حافزًا لهم ولجميع الطالبات على التفوق والتميز. كما هنأ "الوهيبي" الطالبات المتفوقات وتمنى لهن دوام التوفيق والنجاح.


هذا وباركت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات، فتح العرفج، للطالبات المكرمات؛ هذا التفوق؛ وهو ما سينعكس على بقية الطالبات، مثمنة تكريم الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رعايتها الكريمة للحفل، وتكريمها لبناتها الطالبات.

من جهتها أوضحت مديرة إرشاد الطالبات سحر عطية، أن عدد الطالبات المتفوقات المكرمات خلال الحفل ٣٨٣ طالبة على مستوى تعليم الرياض، وسينفذ هذا الحفل السنوي الخاص بالطالبات المتفوقات والمميزات بحضور نخبة من قيادات وزارة التعليم وأمهات الطالبات؛ تحفيزاً لهن وتعزيزاً لقدراتهن ومواهبهن على اختلافها، فضلاً عن شحذ هممهن نحو المنافسة الإيجابية والارتقاء بالمستوى التحصيلي إلى أسمى الدرجات.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,420
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,032
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,007
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,530

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة