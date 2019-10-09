وفاتان وإصابتان خطيرتان في حادث تصادم مركبتين في "حسينية مكة"

مرور العاصمة المقدسة بدأ تحقيقاً في أسباب وقوعه

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران بإصابات بالغة بعد حادث تصادم وقع فجر اليوم وانحراف مركبة وارتطامها بعمود إنارة في إشارة الحسينية، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث، وأسعفت المصابين ونقلتهم إلى أقرب مستشفى، فيما أودع الأموات ثلاجة مستشفى النور، وبدأ مرور العاصمة المقدسة التحقيق في أسباب الحادث.



وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أنه تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ٢:٤٠ من فجر اليوم الأربعاء بلاغاً من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم في إشارة الحسينية، وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع بقيادة القائد الميداني عبدالله جرادي.



وأضاف "بادومان" أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود حالتي وفاة وإصابتين خطيرتين، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى النور التخصصي.