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بالصورة.. ولي العهد يتوسط قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"

أظهرت صورة تذكارية في افتتاح قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، توسط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في القمة بالرياض، التي شهدت زخماً كبيراً وواسعاً من ناحية حضور قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم القمة.

وأشاد قادة ورؤساء الدول والحكومات وممثليهم المشاركين في القمة بمبادرتي السعودية بشأن المناخ.

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بالصورة.. ولي العهد يتوسط قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"
سبق

أظهرت صورة تذكارية في افتتاح قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، توسط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في القمة بالرياض، التي شهدت زخماً كبيراً وواسعاً من ناحية حضور قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم القمة.

وأشاد قادة ورؤساء الدول والحكومات وممثليهم المشاركين في القمة بمبادرتي السعودية بشأن المناخ.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
06:54 PM

بالصورة.. ولي العهد يتوسط قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت صورة تذكارية في افتتاح قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، توسط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في القمة بالرياض، التي شهدت زخماً كبيراً وواسعاً من ناحية حضور قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم القمة.

وأشاد قادة ورؤساء الدول والحكومات وممثليهم المشاركين في القمة بمبادرتي السعودية بشأن المناخ.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,743
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,005
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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