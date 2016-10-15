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"الشرعية" تقتل 20 حوثيًا خلال تسلل فاشل في الضالع

أحبطت المحاولة وأجبرت الميليشيا على التراجع

قتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها 20 قتيلاً في صفوفها وجرح آخرين.

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"الشرعية" تقتل 20 حوثيًا خلال تسلل فاشل في الضالع
سبق

قتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها 20 قتيلاً في صفوفها وجرح آخرين.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
09:46 PM

"الشرعية" تقتل 20 حوثيًا خلال تسلل فاشل في الضالع

أحبطت المحاولة وأجبرت الميليشيا على التراجع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها 20 قتيلاً في صفوفها وجرح آخرين.

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