وأوضح أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها 20 قتيلاً في صفوفها وجرح آخرين.

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة.

قتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

"الشرعية" تقتل 20 حوثيًا خلال تسلل فاشل في الضالع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-15 قتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وذكر موقع "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة. وأوضح أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها 20 قتيلاً في صفوفها وجرح آخرين.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 09:46 PM

"الشرعية" تقتل 20 حوثيًا خلال تسلل فاشل في الضالع أحبطت المحاولة وأجبرت الميليشيا على التراجع





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قتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها 20 قتيلاً في صفوفها وجرح آخرين.