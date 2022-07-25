قرر مستثمر سوق الأسماك التابع للبلدية بصامطة رفع الإيجارات على المستفيدين أضعافًا، من خلال خطاب للمستأجرين طالبهم فيه بالقبول أو المغادرة خلال 72 ساعة؛ على الرغم من أن دخل بعضهم لا يمكّنه من سداد تلك المستحقات؛ جراء الظروف التي يمر بها بعض الصيادين مؤخرًا، فيما ناشد المتضررون بوقف العمل بهذا القرار وتدخل الأمانة. وقال أحد المتضررين إن المستثمر الجديد سلمهم خطابات باسم مؤسسته إما التوقيع بالإيجار الجديد أو الإخلاء خلال 72 ساعة، دون سابق إنذار بفارق أضعاف عن الإيجار السابق الذي يعتبر مناسباً مقارنة لدخل البعض، خاصة وأن الكثير منهم يعاني الظروف القاسية، وحالياً تم رفعه إلى 4800 ريال، مناشداً التدخل ووضع حد لهذا القرار الذي قد يتسبب في توقف مصدر رزقهم. من جهته، قال رئيس بلدية صامطة هادي دغريري لـ"سبق" معلقًا على ما سيخلفه القرار وشكوى باعة السمك، بأنه ليست هناك معاناة والأمر له ضوابط وأنظمة وقوانين تحكم كلا الطرفين، ولن يسمح إلا بما يضمن حقوق الجميع وبشكل عادل.

بلدية صامطة عن رفع إيجارات سوق الأسماك: هناك ضوابط محمد المواسي سبق 2019-07-25 قرر مستثمر سوق الأسماك التابع للبلدية بصامطة رفع الإيجارات على المستفيدين أضعافًا، من خلال خطاب للمستأجرين طالبهم فيه بالقبول أو المغادرة خلال 72 ساعة؛ على الرغم من أن دخل بعضهم لا يمكّنه من سداد تلك المستحقات؛ جراء الظروف التي يمر بها بعض الصيادين مؤخرًا، فيما ناشد المتضررون بوقف العمل بهذا القرار وتدخل الأمانة.

وقال أحد المتضررين إن المستثمر الجديد سلمهم خطابات باسم مؤسسته إما التوقيع بالإيجار الجديد أو الإخلاء خلال 72 ساعة، دون سابق إنذار بفارق أضعاف عن الإيجار السابق الذي يعتبر مناسباً مقارنة لدخل البعض، خاصة وأن الكثير منهم يعاني الظروف القاسية، وحالياً تم رفعه إلى 4800 ريال، مناشداً التدخل ووضع حد لهذا القرار الذي قد يتسبب في توقف مصدر رزقهم.

من جهته، قال رئيس بلدية صامطة هادي دغريري لـ"سبق" معلقًا على ما سيخلفه القرار وشكوى باعة السمك، بأنه ليست هناك معاناة والأمر له ضوابط وأنظمة وقوانين تحكم كلا الطرفين، ولن يسمح إلا بما يضمن حقوق الجميع وبشكل عادل.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 10:54 AM

بلدية صامطة عن رفع إيجارات سوق الأسماك: هناك ضوابط متضررون يطالبون بوقف القرار والتدخل حفاظاً على مصادر رزقهم





A A A





8 مشاركة

قرر مستثمر سوق الأسماك التابع للبلدية بصامطة رفع الإيجارات على المستفيدين أضعافًا، من خلال خطاب للمستأجرين طالبهم فيه بالقبول أو المغادرة خلال 72 ساعة؛ على الرغم من أن دخل بعضهم لا يمكّنه من سداد تلك المستحقات؛ جراء الظروف التي يمر بها بعض الصيادين مؤخرًا، فيما ناشد المتضررون بوقف العمل بهذا القرار وتدخل الأمانة.

وقال أحد المتضررين إن المستثمر الجديد سلمهم خطابات باسم مؤسسته إما التوقيع بالإيجار الجديد أو الإخلاء خلال 72 ساعة، دون سابق إنذار بفارق أضعاف عن الإيجار السابق الذي يعتبر مناسباً مقارنة لدخل البعض، خاصة وأن الكثير منهم يعاني الظروف القاسية، وحالياً تم رفعه إلى 4800 ريال، مناشداً التدخل ووضع حد لهذا القرار الذي قد يتسبب في توقف مصدر رزقهم.

من جهته، قال رئيس بلدية صامطة هادي دغريري لـ"سبق" معلقًا على ما سيخلفه القرار وشكوى باعة السمك، بأنه ليست هناك معاناة والأمر له ضوابط وأنظمة وقوانين تحكم كلا الطرفين، ولن يسمح إلا بما يضمن حقوق الجميع وبشكل عادل.