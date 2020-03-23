النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. الجهات الأمنية بالجموم تطبق حظر التجوال وتنتشر بالطرق والشوارع

تمركزت الدوريات بمداخل المحافظة التي شهدت التزاماً بتطبيق القرار

انتشرت الجهات الأمنية بمحافظة الجموم وشملت شرطة الجموم والمرور ودوريات أمن الطرق وأمن المنشآت بإشراف من محافظ الجموم ومتابعة ميدانية من مدير شرطة الجموم العقيد سعد البلادي.

وتفصيلاً، انتشرت القوات الأمنية في جميع الشوارع والطرق وتمركزت دوريات أمن الطرق في مداخل محافظة الجموم والتي شهدت التزاماً بتطبيق قرار الحظر والمستمر إلى السادسة من صباح الغد يومياً لمدة 21 يوماً حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. الجهات الأمنية بالجموم تطبق حظر التجوال وتنتشر بالطرق والشوارع
سبق

انتشرت الجهات الأمنية بمحافظة الجموم وشملت شرطة الجموم والمرور ودوريات أمن الطرق وأمن المنشآت بإشراف من محافظ الجموم ومتابعة ميدانية من مدير شرطة الجموم العقيد سعد البلادي.

وتفصيلاً، انتشرت القوات الأمنية في جميع الشوارع والطرق وتمركزت دوريات أمن الطرق في مداخل محافظة الجموم والتي شهدت التزاماً بتطبيق قرار الحظر والمستمر إلى السادسة من صباح الغد يومياً لمدة 21 يوماً حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
11:47 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:01 AM

شاهد.. الجهات الأمنية بالجموم تطبق حظر التجوال وتنتشر بالطرق والشوارع

تمركزت الدوريات بمداخل المحافظة التي شهدت التزاماً بتطبيق القرار

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,183

انتشرت الجهات الأمنية بمحافظة الجموم وشملت شرطة الجموم والمرور ودوريات أمن الطرق وأمن المنشآت بإشراف من محافظ الجموم ومتابعة ميدانية من مدير شرطة الجموم العقيد سعد البلادي.

وتفصيلاً، انتشرت القوات الأمنية في جميع الشوارع والطرق وتمركزت دوريات أمن الطرق في مداخل محافظة الجموم والتي شهدت التزاماً بتطبيق قرار الحظر والمستمر إلى السادسة من صباح الغد يومياً لمدة 21 يوماً حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,178
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,014
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,568

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة