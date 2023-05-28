"الهباس" يستقبل رئيس قسم الخدمات في السفارة الأمريكية
اللقاء شهد مناقشة إجراءات إقامة وخروج وعودة الوافدين
استقبل مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس، في مكتبه في الواحدة والنصف مساء اليوم، رئيس قسم خدمات المواطنين الأمريكيين في السفارة الأمريكية بالرياض لويز جولبا إييجويتشوشكا والوفد المرافق لها.
وقال "الهباس": المواطنون الأمريكيون يجدون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية كل تقدير واحترام.
"الهباس" يستقبل رئيس قسم الخدمات في السفارة الأمريكية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-05-28
استقبل مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس، في مكتبه في الواحدة والنصف مساء اليوم، رئيس قسم خدمات المواطنين الأمريكيين في السفارة الأمريكية بالرياض لويز جولبا إييجويتشوشكا والوفد المرافق لها.
وقال "الهباس": المواطنون الأمريكيون يجدون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية كل تقدير واحترام.
استقبل مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس، في مكتبه في الواحدة والنصف مساء اليوم، رئيس قسم خدمات المواطنين الأمريكيين في السفارة الأمريكية بالرياض لويز جولبا إييجويتشوشكا والوفد المرافق لها.
وقال "الهباس": المواطنون الأمريكيون يجدون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية كل تقدير واحترام.