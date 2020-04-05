بعد 30 عامًا انتظار.. "الفهيقي" يرزق بـ"وطن"

رزق الزميل الإعلامي سعد بن بشير الفهيقي بمولودته الأولى "وطن" بعد أن أمضى 30 عامًا بين الانتظار والأمل، حيث لم ييأس طيلة هذه السنين الطويلة.

وقال "الفهيقي" لـ سبق : الحمد لله، في كل هذه السنين كان أملي بالله كبيرًا، ودائمًا أكرر بأن هذا الوقت سوف يأتي بقدرة الله تعالى، ولم يراودني اليأس إطلاقًا، فقد سعيت بشتى الطرق داخل وخارج المملكة الحبيبة بهدف الإنجاب، والأمل كان كبيرًا، والآن رزقت بمولودة وأحمد الله على عطيته.

وأضاف: اخترت للمولودة اسم "وطن" حبًا وولاءً لوطننا الكبير، والوفاء لوالدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأسأل الله أن يرزق كل محروم من هذه النعمة.