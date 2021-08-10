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أكاديمية مهد تطلق تجارب الأداء لألعاب القوى.. و"الفيصل" يدعو الموهوبين للتسجيل

أعلنت أكاديمية مهد الرياضية فتح باب تجارب الأداء لمواهب رياضة ألعاب القوى "سباق مسافات قصيرة" للمواطنين والمواليد في مرحلتها الأولى بمدينة الرياض.

وحددت إدارة الأكاديمية موعدًا لانطلاق تجارب الأداء حصرًا لمواليد 2006 – 2007 من خلال الرابط المخصص للتسجيل، يتم اختيار المواهب فيها عن طريق قياس أسرع وقت لمسافة 60 مترًا.

وأكد رئيس أكاديمية مهد عبدالله بن فيصل حمّاد اهتمامه قائلًا: "نسعى في أكاديمية مهد للتوسع بإضافة ألعاب ورياضات جديدة في عدة مدن لخلق فرصة المشاركة لجميع الموهوبين، حيث إننا نملك إرثًا عظيمًا في تاريخ اللعبة وحققنا العديد من الإنجازات على الصعيد العالمي والآسيوي في رياضة ألعاب القوى"..

وأبدى اهتمامه قائلًا :"إن هذه الخطوة هامة في مسيرة تطوير ألعاب القوى وزيادة عدد ممارسيها واكتشاف المواهب من خلالها كوننا معنيين بكل الرياضات"..

واختتم حديثه مبينًا: "ملتزمون بتشجيع الابتكار من خلال تطوير الأنظمة والمواهب والكفاءات في أكاديمية مهد وتحسين البنية التحتية للرياضة السعودية".

من جانبه دعا وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الأبطال الموهوبين في ألعاب القوى لسرعة التسجيل، وذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "أدعو موهوبي رياضة ألعاب القوى "سباق المسافات القصيرة"، للانضمام والتسجيل في تجارب أداء #أكاديمية_مهد_الرياضية".

للتسجيل في باب تجارب الأداء لمواهب رياضة ألعاب القوى "سباق مسافات قصيرة" عبر الرابط التالي : https://www.research.net/r/MAHD-MS

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أكاديمية مهد تطلق تجارب الأداء لألعاب القوى.. و"الفيصل" يدعو الموهوبين للتسجيل
سبق

أعلنت أكاديمية مهد الرياضية فتح باب تجارب الأداء لمواهب رياضة ألعاب القوى "سباق مسافات قصيرة" للمواطنين والمواليد في مرحلتها الأولى بمدينة الرياض.

وحددت إدارة الأكاديمية موعدًا لانطلاق تجارب الأداء حصرًا لمواليد 2006 – 2007 من خلال الرابط المخصص للتسجيل، يتم اختيار المواهب فيها عن طريق قياس أسرع وقت لمسافة 60 مترًا.

وأكد رئيس أكاديمية مهد عبدالله بن فيصل حمّاد اهتمامه قائلًا: "نسعى في أكاديمية مهد للتوسع بإضافة ألعاب ورياضات جديدة في عدة مدن لخلق فرصة المشاركة لجميع الموهوبين، حيث إننا نملك إرثًا عظيمًا في تاريخ اللعبة وحققنا العديد من الإنجازات على الصعيد العالمي والآسيوي في رياضة ألعاب القوى"..

وأبدى اهتمامه قائلًا :"إن هذه الخطوة هامة في مسيرة تطوير ألعاب القوى وزيادة عدد ممارسيها واكتشاف المواهب من خلالها كوننا معنيين بكل الرياضات"..

واختتم حديثه مبينًا: "ملتزمون بتشجيع الابتكار من خلال تطوير الأنظمة والمواهب والكفاءات في أكاديمية مهد وتحسين البنية التحتية للرياضة السعودية".

من جانبه دعا وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الأبطال الموهوبين في ألعاب القوى لسرعة التسجيل، وذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "أدعو موهوبي رياضة ألعاب القوى "سباق المسافات القصيرة"، للانضمام والتسجيل في تجارب أداء #أكاديمية_مهد_الرياضية".

للتسجيل في باب تجارب الأداء لمواهب رياضة ألعاب القوى "سباق مسافات قصيرة" عبر الرابط التالي : https://www.research.net/r/MAHD-MS

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
07:43 PM

أكاديمية مهد تطلق تجارب الأداء لألعاب القوى.. و"الفيصل" يدعو الموهوبين للتسجيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أكاديمية مهد الرياضية فتح باب تجارب الأداء لمواهب رياضة ألعاب القوى "سباق مسافات قصيرة" للمواطنين والمواليد في مرحلتها الأولى بمدينة الرياض.

وحددت إدارة الأكاديمية موعدًا لانطلاق تجارب الأداء حصرًا لمواليد 2006 – 2007 من خلال الرابط المخصص للتسجيل، يتم اختيار المواهب فيها عن طريق قياس أسرع وقت لمسافة 60 مترًا.

وأكد رئيس أكاديمية مهد عبدالله بن فيصل حمّاد اهتمامه قائلًا: "نسعى في أكاديمية مهد للتوسع بإضافة ألعاب ورياضات جديدة في عدة مدن لخلق فرصة المشاركة لجميع الموهوبين، حيث إننا نملك إرثًا عظيمًا في تاريخ اللعبة وحققنا العديد من الإنجازات على الصعيد العالمي والآسيوي في رياضة ألعاب القوى"..

وأبدى اهتمامه قائلًا :"إن هذه الخطوة هامة في مسيرة تطوير ألعاب القوى وزيادة عدد ممارسيها واكتشاف المواهب من خلالها كوننا معنيين بكل الرياضات"..

واختتم حديثه مبينًا: "ملتزمون بتشجيع الابتكار من خلال تطوير الأنظمة والمواهب والكفاءات في أكاديمية مهد وتحسين البنية التحتية للرياضة السعودية".

من جانبه دعا وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الأبطال الموهوبين في ألعاب القوى لسرعة التسجيل، وذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "أدعو موهوبي رياضة ألعاب القوى "سباق المسافات القصيرة"، للانضمام والتسجيل في تجارب أداء #أكاديمية_مهد_الرياضية".

للتسجيل في باب تجارب الأداء لمواهب رياضة ألعاب القوى "سباق مسافات قصيرة" عبر الرابط التالي : https://www.research.net/r/MAHD-MS

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