"عمران خان": إيران لم تحسن التعامل مع كورونا ما أدى لانتقاله مع العائدين لباكستان

قال إنه لا يعلم ما الذي حدث مع الحكومة الإيرانية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن إيران لم تُحسن التعامل مع وباء كورونا ما أدى إلى انتقاله إلى باكستان عبر الزوار العائدين من إيران.

صرح "خان" بذلك رداً على سؤال في لقاء مع عدد من كبار الصحفيين الباكستانيين اليوم في مكتبه حول فشل الحكومة الباكستانية في السيطرة على الزوار المصابين بفيروس كورونا الذين دفعتهم إيران إلى باكستان عبر الحدود.

وأضاف أن باكستان اتخذت العديد من الإجراءات منذ البداية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكانت حكومته على تنسيق مستمر مع الصين وإيران، وقد تعاونت الحكومة الصينية مع باكستان وقامت بتقديم المساعدة للباكستانيين الموجودين في المدن الصينية مما أدى إلى عدم دخول فيروس كورونا من الصين.

وبيّن أن بلاده كانت على اتصال مستمر مع إيران في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه لا يعلم ما الذي حدث مع الحكومة الإيرانية ما إذا كانت لا تملك الوسائل الكافية، ولكن ما حدث أن آلاف الزوار الباكستانيين الذين كانوا موجودين في إيران تدفقوا نحو الحدود مع باكستان.

وأوضح أن الحكومة حاولت السيطرة على الزوار عند نقطة "تفتان" الحدودية مع إيران، ولكن لكون تلك المنطقة نائية وتفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لم يتسنَّ للحكومة الباكستانية إبقاء الزوار هناك.

وأشار إلى أنه تم نقل الباكستانيين العائدين من إيران من منطقة الحدود إلى مخيمات للحجز الصحي تم إنشاؤها في عدد من المدن الباكستانية.