عطاءات السعودية.. توزيع 74 طناً من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات بالسودان

اليمن.. توزيع أطنان من السلال الغذائية في الضالع وخدمات صحية لـ2000 مستفيد بحجة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 74 طناً و200 كيلوغرام من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة في عدة مناطق في محليتي بربر والدامر بولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منه 14,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلةً في المركز؛ لدعم الأمن الغذائي للشعب السوداني الشقيق.

اليمن

قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ1.915 مستفيداً خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 898 مستفيداً، وقسم الملاحظة 114 شخصاً، وعيادة التنويم 5 حالات، فيما صُرِفت الأدوية لـ898 شخصاً، وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 303 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 898 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 210 مراجعين، وقسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، فيما نُفِّذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 304 أطنان و950 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجاً في مديريات الضالع وقعطبة والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 17,100 فرد، وتزن السلة الغذائية الواحدة حوالي 107 كيلوغرامات، تحتوي على سبعة أصناف تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للمستفيدين.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021-2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.