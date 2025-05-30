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وفاة عشريني أصاب نفسه بطلقة نارية بإحدى قرى مهد الذهب

اخترقت صدره وتم نقله للعناية بمستشفى عفيف وفارق الحياة بعدها

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه متأثرًا بطلقة نارية، اخترقت صدره من سلاح ناري، بعد وصوله لمستشفى عفيف بساعات.

وتعود التفاصيل لبلاغ تلقته شرطة محافظة مهد الذهب عن إصابة شاب في إحدى القرى جنوب شرق المحافظة، وعقب مباشرة الحالة ذكر المصاب أنه هو السبب في إصابته بالطلق الناري، وتم نقله لمستشفى عفيف العام.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالمستشفى سلطان المغيري أن الحالة وصلت مساء للطوارئ، وكان يعاني إصابة بطلق ناري فوق القلب، وتلقى فور وصوله الإسعافات اللازمة، وأُدخل قسم العناية الفائقة، ثم تدهورت صحته بعد ساعات، وانتقل إلى رحمة الله فَجْر اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة عشريني أصاب نفسه بطلقة نارية بإحدى قرى مهد الذهب
سبق

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه متأثرًا بطلقة نارية، اخترقت صدره من سلاح ناري، بعد وصوله لمستشفى عفيف بساعات.

وتعود التفاصيل لبلاغ تلقته شرطة محافظة مهد الذهب عن إصابة شاب في إحدى القرى جنوب شرق المحافظة، وعقب مباشرة الحالة ذكر المصاب أنه هو السبب في إصابته بالطلق الناري، وتم نقله لمستشفى عفيف العام.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالمستشفى سلطان المغيري أن الحالة وصلت مساء للطوارئ، وكان يعاني إصابة بطلق ناري فوق القلب، وتلقى فور وصوله الإسعافات اللازمة، وأُدخل قسم العناية الفائقة، ثم تدهورت صحته بعد ساعات، وانتقل إلى رحمة الله فَجْر اليوم.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
11:53 PM

وفاة عشريني أصاب نفسه بطلقة نارية بإحدى قرى مهد الذهب

اخترقت صدره وتم نقله للعناية بمستشفى عفيف وفارق الحياة بعدها

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فهد الغبيوي - عفيف
4
3,992

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه متأثرًا بطلقة نارية، اخترقت صدره من سلاح ناري، بعد وصوله لمستشفى عفيف بساعات.

وتعود التفاصيل لبلاغ تلقته شرطة محافظة مهد الذهب عن إصابة شاب في إحدى القرى جنوب شرق المحافظة، وعقب مباشرة الحالة ذكر المصاب أنه هو السبب في إصابته بالطلق الناري، وتم نقله لمستشفى عفيف العام.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالمستشفى سلطان المغيري أن الحالة وصلت مساء للطوارئ، وكان يعاني إصابة بطلق ناري فوق القلب، وتلقى فور وصوله الإسعافات اللازمة، وأُدخل قسم العناية الفائقة، ثم تدهورت صحته بعد ساعات، وانتقل إلى رحمة الله فَجْر اليوم.

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