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أرقام من مونديال روسيا.. 10 أهداف نيران صديقة و28 ضربة جزاء

سجل عشرة لاعبين شاركوا في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا عشرة أهداف في مرمى منتخباتهم عن طريق الخطأ، وذلك منذ بدء البطولة في 14 يونيو الماضي حتى الآن.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في إحصائية له على موقعه أن حصيلة هذه الأهداف خلال مونديال روسيا تعد الأعلى في تاريخ بطولات كأس العالم منذ نشأتها عام 1930م، مبينًا أنها تزيد بفارق 4 أهداف عن نسخة كأس العالم 1998م المقامة في فرنسا، وبـ 5 أهداف عن نسخة كأس العالم 2014م في البرازيل.

ومن جهة أخرى، سجل مونديال روسيا 28 ضربة جزاء حتى الآن، سجل منها 21 هدفًا.

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أرقام من مونديال روسيا.. 10 أهداف نيران صديقة و28 ضربة جزاء
سبق

سجل عشرة لاعبين شاركوا في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا عشرة أهداف في مرمى منتخباتهم عن طريق الخطأ، وذلك منذ بدء البطولة في 14 يونيو الماضي حتى الآن.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في إحصائية له على موقعه أن حصيلة هذه الأهداف خلال مونديال روسيا تعد الأعلى في تاريخ بطولات كأس العالم منذ نشأتها عام 1930م، مبينًا أنها تزيد بفارق 4 أهداف عن نسخة كأس العالم 1998م المقامة في فرنسا، وبـ 5 أهداف عن نسخة كأس العالم 2014م في البرازيل.

ومن جهة أخرى، سجل مونديال روسيا 28 ضربة جزاء حتى الآن، سجل منها 21 هدفًا.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
03:17 PM

أرقام من مونديال روسيا.. 10 أهداف نيران صديقة و28 ضربة جزاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل عشرة لاعبين شاركوا في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا عشرة أهداف في مرمى منتخباتهم عن طريق الخطأ، وذلك منذ بدء البطولة في 14 يونيو الماضي حتى الآن.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في إحصائية له على موقعه أن حصيلة هذه الأهداف خلال مونديال روسيا تعد الأعلى في تاريخ بطولات كأس العالم منذ نشأتها عام 1930م، مبينًا أنها تزيد بفارق 4 أهداف عن نسخة كأس العالم 1998م المقامة في فرنسا، وبـ 5 أهداف عن نسخة كأس العالم 2014م في البرازيل.

ومن جهة أخرى، سجل مونديال روسيا 28 ضربة جزاء حتى الآن، سجل منها 21 هدفًا.

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