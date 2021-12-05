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مكة المكرمة.. مُصادرة وإتلاف 15 كجم مواد غذائية فاسدة وإغلاقٌ للمنشآت المخالفة

نفّذت الأمانة جولاتها الميدانية على المنشآت للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية

كثّفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية- جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في نطاقها الإشرافي؛ وذلك للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية؛ للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت البلدية أنها رصدت مجموعة من المخالفات في عدد من المنشآت التجارية، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 15 كجم مواد غذائية فاسدة، وإغلاق المنشآت المخالفة.

كما واصلت بلدية العمرة الفرعية حملاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في منطقة بئر الغنم داخل نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع الدوريات الأمنية.. وأسفَرَ عنها مصادرة 51 كجم من الفواكه والخضار.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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مكة المكرمة.. مُصادرة وإتلاف 15 كجم مواد غذائية فاسدة وإغلاقٌ للمنشآت المخالفة
سبق

كثّفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية- جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في نطاقها الإشرافي؛ وذلك للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية؛ للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت البلدية أنها رصدت مجموعة من المخالفات في عدد من المنشآت التجارية، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 15 كجم مواد غذائية فاسدة، وإغلاق المنشآت المخالفة.

كما واصلت بلدية العمرة الفرعية حملاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في منطقة بئر الغنم داخل نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع الدوريات الأمنية.. وأسفَرَ عنها مصادرة 51 كجم من الفواكه والخضار.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
10:18 AM

مكة المكرمة.. مُصادرة وإتلاف 15 كجم مواد غذائية فاسدة وإغلاقٌ للمنشآت المخالفة

نفّذت الأمانة جولاتها الميدانية على المنشآت للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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كثّفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية- جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في نطاقها الإشرافي؛ وذلك للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية؛ للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت البلدية أنها رصدت مجموعة من المخالفات في عدد من المنشآت التجارية، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 15 كجم مواد غذائية فاسدة، وإغلاق المنشآت المخالفة.

كما واصلت بلدية العمرة الفرعية حملاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في منطقة بئر الغنم داخل نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع الدوريات الأمنية.. وأسفَرَ عنها مصادرة 51 كجم من الفواكه والخضار.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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