النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العثور على أكثر من 6 آلاف جثة في مقابر جماعية ببوروندي

تحديد هوية أكثر من 142 ألف شخص قضوا بسبب أعمال العنف

عثرت سلطات بوروندي على أكثر من 6 آلاف جثة في ست مقابر جماعية متفرقة بإقليم كاروزي.

وأوضح رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة التابعة للدولة "بيير كلافر نديكاري"، في مؤتمر صحفي، أنه تم العثور على رفات 6032 ضحية؛ مؤكدًا وجود آلاف الطلقات النارية عليها.

وإلى حد الآن، ساهمت أعمال لجنة الحقيقة والمصالحة في اكتشاف أكثر من 4 آلاف مقبرة جماعية في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تم تحديد هوية أكثر من 142 ألف شخص قضوا بسبب أعمال العنف.

ويتكون المجتمع البوروندي من أقليات الهوتو والتوتسي، وقد غلب الطابع العرقي على الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص قبل أن تضع أوزارها في العام 2005.

وتأسست لجنة الحقيقة والمصالحة في بوروندي، التي تُشرف عليها الحكومة، في العام 2014؛ للتحقيق في الفظائع التي ارتُكبت بدءًا من العام 1885.

إقليم كاروزي سلطات بوروندي

الرئيسية/ محطات

اعلان
العثور على أكثر من 6 آلاف جثة في مقابر جماعية ببوروندي
سبق

عثرت سلطات بوروندي على أكثر من 6 آلاف جثة في ست مقابر جماعية متفرقة بإقليم كاروزي.

وأوضح رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة التابعة للدولة "بيير كلافر نديكاري"، في مؤتمر صحفي، أنه تم العثور على رفات 6032 ضحية؛ مؤكدًا وجود آلاف الطلقات النارية عليها.

وإلى حد الآن، ساهمت أعمال لجنة الحقيقة والمصالحة في اكتشاف أكثر من 4 آلاف مقبرة جماعية في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تم تحديد هوية أكثر من 142 ألف شخص قضوا بسبب أعمال العنف.

ويتكون المجتمع البوروندي من أقليات الهوتو والتوتسي، وقد غلب الطابع العرقي على الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص قبل أن تضع أوزارها في العام 2005.

وتأسست لجنة الحقيقة والمصالحة في بوروندي، التي تُشرف عليها الحكومة، في العام 2014؛ للتحقيق في الفظائع التي ارتُكبت بدءًا من العام 1885.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
08:16 AM

العثور على أكثر من 6 آلاف جثة في مقابر جماعية ببوروندي

تحديد هوية أكثر من 142 ألف شخص قضوا بسبب أعمال العنف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,846

عثرت سلطات بوروندي على أكثر من 6 آلاف جثة في ست مقابر جماعية متفرقة بإقليم كاروزي.

وأوضح رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة التابعة للدولة "بيير كلافر نديكاري"، في مؤتمر صحفي، أنه تم العثور على رفات 6032 ضحية؛ مؤكدًا وجود آلاف الطلقات النارية عليها.

وإلى حد الآن، ساهمت أعمال لجنة الحقيقة والمصالحة في اكتشاف أكثر من 4 آلاف مقبرة جماعية في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تم تحديد هوية أكثر من 142 ألف شخص قضوا بسبب أعمال العنف.

ويتكون المجتمع البوروندي من أقليات الهوتو والتوتسي، وقد غلب الطابع العرقي على الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص قبل أن تضع أوزارها في العام 2005.

وتأسست لجنة الحقيقة والمصالحة في بوروندي، التي تُشرف عليها الحكومة، في العام 2014؛ للتحقيق في الفظائع التي ارتُكبت بدءًا من العام 1885.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,656
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,735
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,377
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,762

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة