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القوات البحرية الباكستانية تبدأ مناورات في البحر العربي

تهدف إلى رفع القدرات القتالية في مواجهة أي عدوان

بدأت القوات البحرية الباكستانية مناورات بحرية تحت مسمى "رباط البحر 2018" في مياه البحر العربي قبالة السواحل الباكستانية.

وقال بيان صادر عن البحرية الباكستانية اليوم: المناورات تهدف إلى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية في مواجهة أي عدوان، إلى جانب التدريب على مكافحة الأنشطة الإرهابية والتهديدات البحرية.

وأضاف: المناورات التي ستستمر حتى السادس من شهر مارس المقبل، تشارك فيها وحدات مختلفة من القوات البحرية الباكستانية؛ بما في ذلك قوات خفر السواحل، ووحدات العمليات اللوجستية، وطيران القوات البحرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوات البحرية الباكستانية تبدأ مناورات في البحر العربي
سبق

بدأت القوات البحرية الباكستانية مناورات بحرية تحت مسمى "رباط البحر 2018" في مياه البحر العربي قبالة السواحل الباكستانية.

وقال بيان صادر عن البحرية الباكستانية اليوم: المناورات تهدف إلى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية في مواجهة أي عدوان، إلى جانب التدريب على مكافحة الأنشطة الإرهابية والتهديدات البحرية.

وأضاف: المناورات التي ستستمر حتى السادس من شهر مارس المقبل، تشارك فيها وحدات مختلفة من القوات البحرية الباكستانية؛ بما في ذلك قوات خفر السواحل، ووحدات العمليات اللوجستية، وطيران القوات البحرية.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:54 PM

القوات البحرية الباكستانية تبدأ مناورات في البحر العربي

تهدف إلى رفع القدرات القتالية في مواجهة أي عدوان

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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بدأت القوات البحرية الباكستانية مناورات بحرية تحت مسمى "رباط البحر 2018" في مياه البحر العربي قبالة السواحل الباكستانية.

وقال بيان صادر عن البحرية الباكستانية اليوم: المناورات تهدف إلى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية في مواجهة أي عدوان، إلى جانب التدريب على مكافحة الأنشطة الإرهابية والتهديدات البحرية.

وأضاف: المناورات التي ستستمر حتى السادس من شهر مارس المقبل، تشارك فيها وحدات مختلفة من القوات البحرية الباكستانية؛ بما في ذلك قوات خفر السواحل، ووحدات العمليات اللوجستية، وطيران القوات البحرية.

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