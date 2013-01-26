"المسند" يستبق "الكتلة الباردة" ويرسم خط سيرها وصولًا للرياض

قال عن أجواء اليوم: استقرار جوي عام عدا مرتفعات بعسير والباحة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون أجواء اليوم الثلاثاء مستقرة بوجه عام.

وقال المسند عبر تويتر: اليوم استقرار جوي عام، عدا مرتفعات السروات في منطقتي #عسير و#الباحة؛ فقد تتشكل السحب ويهطل منها بعض الزخات المطرية.. هذا والله أعلم.

وتابع: لا تزال درجة الحرارة ترتفع تدريجيًّا حتى ليلة الخميس؛ حيث تنخفض بشكل ملحوظ في أقصى الشمال، ثم تبدأ الكتلة الباردة زحفها جنوبًا حتى تؤثر على المناطق الشمالية والشمال الغربي الخميس، ثم الغربية الجمعة، وتبلغ #القصيم و#الرياض السبت ثم #الشرقية و#نجران الأحد وذروتها الأحد والاثنين.