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أمير حائل يوجّه بالاستعداد لقدوم الأمطار.. ونائبه يتابع

حثّ الجهات المعنية على مضاعفة الجهود وتوخي الحذر

وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في مجال السلامة والأمن والمرور والمجالات الخدمية أثناء هطول الأمطار على منطقة حائل ومحافظاتها وكافة مدنها وقراها .

يأتي هذا فيما تابع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على مدار الساعة، تنفيذ الجهات الأمنية والخدمية لذلك التوجيه .

وحثّ نائب أمير حائل الجهات المعنية على مضاعفة الجهود وتوخي الحذر من الجميع والالتزام بتعليمات السلامة والتعليمات الأمنية والمرورية.

يذكر أن منطقة حائل شهدت أمطاراً متفرقة وغزيرة على المنطقة، منذ أكتوبر الماضي، وقد أسفرت تلك الأمطار عن مباشرة الدفاع المدني بحائل لـ34 حالة، من بينها 3 وفيات في أسبطر والروضة والغزالة.

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أمير حائل يوجّه بالاستعداد لقدوم الأمطار.. ونائبه يتابع
سبق

وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في مجال السلامة والأمن والمرور والمجالات الخدمية أثناء هطول الأمطار على منطقة حائل ومحافظاتها وكافة مدنها وقراها .

يأتي هذا فيما تابع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على مدار الساعة، تنفيذ الجهات الأمنية والخدمية لذلك التوجيه .

وحثّ نائب أمير حائل الجهات المعنية على مضاعفة الجهود وتوخي الحذر من الجميع والالتزام بتعليمات السلامة والتعليمات الأمنية والمرورية.

يذكر أن منطقة حائل شهدت أمطاراً متفرقة وغزيرة على المنطقة، منذ أكتوبر الماضي، وقد أسفرت تلك الأمطار عن مباشرة الدفاع المدني بحائل لـ34 حالة، من بينها 3 وفيات في أسبطر والروضة والغزالة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
07:52 PM

أمير حائل يوجّه بالاستعداد لقدوم الأمطار.. ونائبه يتابع

حثّ الجهات المعنية على مضاعفة الجهود وتوخي الحذر

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عويد التومي - حائل
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وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في مجال السلامة والأمن والمرور والمجالات الخدمية أثناء هطول الأمطار على منطقة حائل ومحافظاتها وكافة مدنها وقراها .

يأتي هذا فيما تابع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على مدار الساعة، تنفيذ الجهات الأمنية والخدمية لذلك التوجيه .

وحثّ نائب أمير حائل الجهات المعنية على مضاعفة الجهود وتوخي الحذر من الجميع والالتزام بتعليمات السلامة والتعليمات الأمنية والمرورية.

يذكر أن منطقة حائل شهدت أمطاراً متفرقة وغزيرة على المنطقة، منذ أكتوبر الماضي، وقد أسفرت تلك الأمطار عن مباشرة الدفاع المدني بحائل لـ34 حالة، من بينها 3 وفيات في أسبطر والروضة والغزالة.

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