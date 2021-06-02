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سلطنة عمان ترفع القيود عن تنقل مواطني مجلس التعاون عبر حدودها

السماح باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50% من طاقتها

ذكر التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان، اليوم (الأربعاء)، أن السلطنة ستسمح لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالتنقل اليومي عبر حدودها البرية لأداء أعمالهم، كما قررت تخفيف قيود أخرى لها علاقة بالجائحة.

وأضاف أن السلطنة قررت أيضًا تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنجلادش ومصر والفلبين؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأفاد التلفزيون بأن البلاد لن تسمح أيضًا بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام، وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أيٍّ من الدول المحظورة خلال فترة 14 يومًا قبل موعد السفر، وذلك اعتبارًا من الخامس من يونيو (حزيران) الجاري، وحتى إشعار آخر.

وبيّن أن السلطنة ستسمح بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن مئة مصلٍّ للصلوات الخمس فقط، وسيُسمح أيضًا باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، والأنشطة الاجتماعية كالأفراح على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

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سلطنة عمان ترفع القيود عن تنقل مواطني مجلس التعاون عبر حدودها
سبق

ذكر التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان، اليوم (الأربعاء)، أن السلطنة ستسمح لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالتنقل اليومي عبر حدودها البرية لأداء أعمالهم، كما قررت تخفيف قيود أخرى لها علاقة بالجائحة.

وأضاف أن السلطنة قررت أيضًا تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنجلادش ومصر والفلبين؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأفاد التلفزيون بأن البلاد لن تسمح أيضًا بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام، وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أيٍّ من الدول المحظورة خلال فترة 14 يومًا قبل موعد السفر، وذلك اعتبارًا من الخامس من يونيو (حزيران) الجاري، وحتى إشعار آخر.

وبيّن أن السلطنة ستسمح بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن مئة مصلٍّ للصلوات الخمس فقط، وسيُسمح أيضًا باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، والأنشطة الاجتماعية كالأفراح على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
04:09 PM

سلطنة عمان ترفع القيود عن تنقل مواطني مجلس التعاون عبر حدودها

السماح باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50% من طاقتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان، اليوم (الأربعاء)، أن السلطنة ستسمح لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالتنقل اليومي عبر حدودها البرية لأداء أعمالهم، كما قررت تخفيف قيود أخرى لها علاقة بالجائحة.

وأضاف أن السلطنة قررت أيضًا تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنجلادش ومصر والفلبين؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأفاد التلفزيون بأن البلاد لن تسمح أيضًا بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام، وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أيٍّ من الدول المحظورة خلال فترة 14 يومًا قبل موعد السفر، وذلك اعتبارًا من الخامس من يونيو (حزيران) الجاري، وحتى إشعار آخر.

وبيّن أن السلطنة ستسمح بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن مئة مصلٍّ للصلوات الخمس فقط، وسيُسمح أيضًا باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، والأنشطة الاجتماعية كالأفراح على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

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