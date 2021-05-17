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دبي ترفع طاقة استيعاب جميع الأنشطة والمرافق إلى 70%

مع التأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، تحديثات للإجراءات الاحترازية الخاصة بالفعاليات والأنشطة في الإمارة.

جاء ذلك في إطار عمليات التقييم المستمرة واتخاذ القرارات المناسبة، في ضوء تقارير المتابعة اليومية لتطورات الموقف فيما يتعلق بجائحة "كورونا".

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي؛ تشمل القواعد التي تم اعتمادها من قِبَل اللجنة، ويبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم، رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية والمرافق إلى 70% علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 100%، مع استمرار التأكيد على ضرورة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي وضرورة استخدام الكمامة الطبية.

وبخصوص المطاعم والمقاهي؛ نصت الإجراءات على ضرورة الالتزام بتواجد عشرة أشخاص على الطاولة الواحدة في المطاعم كحد أقصى، والالتزام بتواجد ستة أشخاص على الطاولة الواحدة في المقاهي، كحد أقصى.

وتَقرر السماح بإقامة حفلات الأعراس في الفنادق وقاعات الأفراح؛ على ألا يتجاوز عدد الحضور مائة شخص؛ بشرط حصول الحضور والعاملين على اللقاح والسماح بإقامة الأعراس في المنازل بحد أقصى 30 شخصًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة لجميع المتواجدين في المكان.

واعتمدت اللجنة العليا، السماح بمزاولة الأنشطة الترفيهية في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق؛ وفقًا للاشتراطات المعلنة سابقًا؛ شريطة أن يكون جميع العارضين أو الفنانين من الحاصلين على لقاح "كورونا"، وأن يتم ذلك لفترة تجريبية تمتد لشهر واحد قابلة للتمديد اعتبارًا من اليوم.

وقررت اللجنة السماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية، وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية؛ شرط أن يكون جميع الحضور والمشاركين والعاملين من الحاصلين على لقاح "كورونا"، والالتزام بـ70% من الطاقة الاستيعابية للمكان؛ بشرط ألا يتعدى العدد 1500 شخص للأماكن المغلقة و2500 للأماكن المفتوحة.

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دبي ترفع طاقة استيعاب جميع الأنشطة والمرافق إلى 70%
سبق

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، تحديثات للإجراءات الاحترازية الخاصة بالفعاليات والأنشطة في الإمارة.

جاء ذلك في إطار عمليات التقييم المستمرة واتخاذ القرارات المناسبة، في ضوء تقارير المتابعة اليومية لتطورات الموقف فيما يتعلق بجائحة "كورونا".

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي؛ تشمل القواعد التي تم اعتمادها من قِبَل اللجنة، ويبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم، رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية والمرافق إلى 70% علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 100%، مع استمرار التأكيد على ضرورة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي وضرورة استخدام الكمامة الطبية.

وبخصوص المطاعم والمقاهي؛ نصت الإجراءات على ضرورة الالتزام بتواجد عشرة أشخاص على الطاولة الواحدة في المطاعم كحد أقصى، والالتزام بتواجد ستة أشخاص على الطاولة الواحدة في المقاهي، كحد أقصى.

وتَقرر السماح بإقامة حفلات الأعراس في الفنادق وقاعات الأفراح؛ على ألا يتجاوز عدد الحضور مائة شخص؛ بشرط حصول الحضور والعاملين على اللقاح والسماح بإقامة الأعراس في المنازل بحد أقصى 30 شخصًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة لجميع المتواجدين في المكان.

واعتمدت اللجنة العليا، السماح بمزاولة الأنشطة الترفيهية في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق؛ وفقًا للاشتراطات المعلنة سابقًا؛ شريطة أن يكون جميع العارضين أو الفنانين من الحاصلين على لقاح "كورونا"، وأن يتم ذلك لفترة تجريبية تمتد لشهر واحد قابلة للتمديد اعتبارًا من اليوم.

وقررت اللجنة السماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية، وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية؛ شرط أن يكون جميع الحضور والمشاركين والعاملين من الحاصلين على لقاح "كورونا"، والالتزام بـ70% من الطاقة الاستيعابية للمكان؛ بشرط ألا يتعدى العدد 1500 شخص للأماكن المغلقة و2500 للأماكن المفتوحة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
01:41 PM

دبي ترفع طاقة استيعاب جميع الأنشطة والمرافق إلى 70%

مع التأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، تحديثات للإجراءات الاحترازية الخاصة بالفعاليات والأنشطة في الإمارة.

جاء ذلك في إطار عمليات التقييم المستمرة واتخاذ القرارات المناسبة، في ضوء تقارير المتابعة اليومية لتطورات الموقف فيما يتعلق بجائحة "كورونا".

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي؛ تشمل القواعد التي تم اعتمادها من قِبَل اللجنة، ويبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم، رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية والمرافق إلى 70% علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 100%، مع استمرار التأكيد على ضرورة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي وضرورة استخدام الكمامة الطبية.

وبخصوص المطاعم والمقاهي؛ نصت الإجراءات على ضرورة الالتزام بتواجد عشرة أشخاص على الطاولة الواحدة في المطاعم كحد أقصى، والالتزام بتواجد ستة أشخاص على الطاولة الواحدة في المقاهي، كحد أقصى.

وتَقرر السماح بإقامة حفلات الأعراس في الفنادق وقاعات الأفراح؛ على ألا يتجاوز عدد الحضور مائة شخص؛ بشرط حصول الحضور والعاملين على اللقاح والسماح بإقامة الأعراس في المنازل بحد أقصى 30 شخصًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة لجميع المتواجدين في المكان.

واعتمدت اللجنة العليا، السماح بمزاولة الأنشطة الترفيهية في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق؛ وفقًا للاشتراطات المعلنة سابقًا؛ شريطة أن يكون جميع العارضين أو الفنانين من الحاصلين على لقاح "كورونا"، وأن يتم ذلك لفترة تجريبية تمتد لشهر واحد قابلة للتمديد اعتبارًا من اليوم.

وقررت اللجنة السماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية، وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية؛ شرط أن يكون جميع الحضور والمشاركين والعاملين من الحاصلين على لقاح "كورونا"، والالتزام بـ70% من الطاقة الاستيعابية للمكان؛ بشرط ألا يتعدى العدد 1500 شخص للأماكن المغلقة و2500 للأماكن المفتوحة.

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