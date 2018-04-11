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"الشؤون الإسلامية" بالشرقية تنظِّم برنامجًا إرشاديًّا عن كورونا عبر "اليوتيوب"

ينطلق غدًا برعاية الوزير "آل الشيخ" وبمشاركة عدد من العلماء

ينفِّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشرقية برنامجًا دعويًّا وإرشاديًّا بشأن جائحة كورونا بعنوان (الالتزام بتوجيهات الوقاية من جائحة كورونا واجب شرعي ومطلب وطني)، ينطلق يوم غد السبت، ويُختتم في ٢٩ شعبان ١٤٤١هـ، برعاية وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويفتتح البرنامج نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، بمحاضرة عنوانها (مشروعية الحجر الوقائي)، وذلك في الساعة الثامنة مساء يوم غد السبت. وسيتم بث محاضرات البرنامج عبر حساب الوزارة على (اليوتيوب).

كما يحظى البرنامج بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة للتوعية بما يجب على الناس تجاه هذه الجائحة، وإرشاد الناس بما ينبغي عليهم اتباعه في التعامل مع الوباء، والتشديد على الأخذ بالأسباب المشروعة لتوقيه في ضوء النصوص الشرعية.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج من وزارة الشؤون الإسلامية في إطار مواكبتها الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله- للوقاية من هذه الجائحة، واستشعارًا بالواجب الشرعي والرسالة السامية التي تحملها الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله، ونشر مفاهيم وقيم الإسلام السمحة، وتعزيز الأمن بمختلف مجالاته، ولاسيما الأمن الصحي في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم.

فيروس كورونا الجديد

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"الشؤون الإسلامية" بالشرقية تنظِّم برنامجًا إرشاديًّا عن كورونا عبر "اليوتيوب"
سبق

ينفِّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشرقية برنامجًا دعويًّا وإرشاديًّا بشأن جائحة كورونا بعنوان (الالتزام بتوجيهات الوقاية من جائحة كورونا واجب شرعي ومطلب وطني)، ينطلق يوم غد السبت، ويُختتم في ٢٩ شعبان ١٤٤١هـ، برعاية وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويفتتح البرنامج نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، بمحاضرة عنوانها (مشروعية الحجر الوقائي)، وذلك في الساعة الثامنة مساء يوم غد السبت. وسيتم بث محاضرات البرنامج عبر حساب الوزارة على (اليوتيوب).

كما يحظى البرنامج بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة للتوعية بما يجب على الناس تجاه هذه الجائحة، وإرشاد الناس بما ينبغي عليهم اتباعه في التعامل مع الوباء، والتشديد على الأخذ بالأسباب المشروعة لتوقيه في ضوء النصوص الشرعية.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج من وزارة الشؤون الإسلامية في إطار مواكبتها الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله- للوقاية من هذه الجائحة، واستشعارًا بالواجب الشرعي والرسالة السامية التي تحملها الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله، ونشر مفاهيم وقيم الإسلام السمحة، وتعزيز الأمن بمختلف مجالاته، ولاسيما الأمن الصحي في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
08:21 PM

"الشؤون الإسلامية" بالشرقية تنظِّم برنامجًا إرشاديًّا عن كورونا عبر "اليوتيوب"

ينطلق غدًا برعاية الوزير "آل الشيخ" وبمشاركة عدد من العلماء

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عبدالله العنزي - الرياض
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ينفِّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشرقية برنامجًا دعويًّا وإرشاديًّا بشأن جائحة كورونا بعنوان (الالتزام بتوجيهات الوقاية من جائحة كورونا واجب شرعي ومطلب وطني)، ينطلق يوم غد السبت، ويُختتم في ٢٩ شعبان ١٤٤١هـ، برعاية وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويفتتح البرنامج نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، بمحاضرة عنوانها (مشروعية الحجر الوقائي)، وذلك في الساعة الثامنة مساء يوم غد السبت. وسيتم بث محاضرات البرنامج عبر حساب الوزارة على (اليوتيوب).

كما يحظى البرنامج بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة للتوعية بما يجب على الناس تجاه هذه الجائحة، وإرشاد الناس بما ينبغي عليهم اتباعه في التعامل مع الوباء، والتشديد على الأخذ بالأسباب المشروعة لتوقيه في ضوء النصوص الشرعية.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج من وزارة الشؤون الإسلامية في إطار مواكبتها الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله- للوقاية من هذه الجائحة، واستشعارًا بالواجب الشرعي والرسالة السامية التي تحملها الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله، ونشر مفاهيم وقيم الإسلام السمحة، وتعزيز الأمن بمختلف مجالاته، ولاسيما الأمن الصحي في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم.

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