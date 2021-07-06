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"الداخلية": إحباط تهريب 1.248.481 قرص أمفيتامين و287 كجم حشيش

في تبوك والشرقية وعسير.. واستكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية أن حرس الحدود تَمَكن من إحباط محاولة تهريب (1.248.481) قرص أمفيتامين مخدر، و(297) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمناطق تبوك والشرقية وعسير.

وتفصيلًا صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات؛ فقد تمكنت الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب (495.481) قرص أمفيتامين مخدر، وفي قطاع الخفجي تمكنت الدوريات البحرية من إحباط محاولة تهريب (241) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(419.000) قرص أمفيتامين مخدر.

كما تمكنت الدوريات البحرية بقطاع حقل التابع لمنطقة تبوك، من إحباط محاولة تهريب (334.000) قرص أمفيتامين مخدر.

وأوضح العقيد "الغنام" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية؛ مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًّا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": إحباط تهريب 1.248.481 قرص أمفيتامين و287 كجم حشيش
سبق

أعلنت وزارة الداخلية أن حرس الحدود تَمَكن من إحباط محاولة تهريب (1.248.481) قرص أمفيتامين مخدر، و(297) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمناطق تبوك والشرقية وعسير.

وتفصيلًا صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات؛ فقد تمكنت الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب (495.481) قرص أمفيتامين مخدر، وفي قطاع الخفجي تمكنت الدوريات البحرية من إحباط محاولة تهريب (241) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(419.000) قرص أمفيتامين مخدر.

كما تمكنت الدوريات البحرية بقطاع حقل التابع لمنطقة تبوك، من إحباط محاولة تهريب (334.000) قرص أمفيتامين مخدر.

وأوضح العقيد "الغنام" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية؛ مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًّا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
01:22 PM
اخر تعديل
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
02:23 PM

"الداخلية": إحباط تهريب 1.248.481 قرص أمفيتامين و287 كجم حشيش

في تبوك والشرقية وعسير.. واستكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية أن حرس الحدود تَمَكن من إحباط محاولة تهريب (1.248.481) قرص أمفيتامين مخدر، و(297) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمناطق تبوك والشرقية وعسير.

وتفصيلًا صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات؛ فقد تمكنت الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب (495.481) قرص أمفيتامين مخدر، وفي قطاع الخفجي تمكنت الدوريات البحرية من إحباط محاولة تهريب (241) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(419.000) قرص أمفيتامين مخدر.

كما تمكنت الدوريات البحرية بقطاع حقل التابع لمنطقة تبوك، من إحباط محاولة تهريب (334.000) قرص أمفيتامين مخدر.

وأوضح العقيد "الغنام" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية؛ مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًّا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها.

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