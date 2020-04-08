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مقطع فيديو يتسبب في إغلاق مخبز عمالته مخالفة بالليث

أغلقت مستودعاً للأثاث يُستخدم كحظيرة للدواجن والأغنام وموقع للذبح

أغلقت بلدية الليث مخبزاً بعد انتشار مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين وظهر فيه عامل المخبز وهو غير متقيد بلبس القفازات، كما أنه يشرب السجائر أثناء تحضير الخبز.

وتمت مصادرة أدوات تحضير غير صالحة للاستخدام وإغلاق المخبز.

كما أغلقت بلدية الليث مستودعاً لتصنيع الأثاث المنزلي بداخله حظيرة أغنام ودواجن وأعلاف، حيث ضبط بداخله 23 حبة دجاج تم ذبحها بالموقع في بيئة خصبة بالأمراض وانتقال العدوى، فيما اتضح أن الموقع لا تصريح له.

وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية في حق المواقع التي تم إغلاقها بعد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

بلدية الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقطع فيديو يتسبب في إغلاق مخبز عمالته مخالفة بالليث
سبق

أغلقت بلدية الليث مخبزاً بعد انتشار مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين وظهر فيه عامل المخبز وهو غير متقيد بلبس القفازات، كما أنه يشرب السجائر أثناء تحضير الخبز.

وتمت مصادرة أدوات تحضير غير صالحة للاستخدام وإغلاق المخبز.

كما أغلقت بلدية الليث مستودعاً لتصنيع الأثاث المنزلي بداخله حظيرة أغنام ودواجن وأعلاف، حيث ضبط بداخله 23 حبة دجاج تم ذبحها بالموقع في بيئة خصبة بالأمراض وانتقال العدوى، فيما اتضح أن الموقع لا تصريح له.

وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية في حق المواقع التي تم إغلاقها بعد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
06:56 PM

مقطع فيديو يتسبب في إغلاق مخبز عمالته مخالفة بالليث

أغلقت مستودعاً للأثاث يُستخدم كحظيرة للدواجن والأغنام وموقع للذبح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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3,816

أغلقت بلدية الليث مخبزاً بعد انتشار مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين وظهر فيه عامل المخبز وهو غير متقيد بلبس القفازات، كما أنه يشرب السجائر أثناء تحضير الخبز.

وتمت مصادرة أدوات تحضير غير صالحة للاستخدام وإغلاق المخبز.

كما أغلقت بلدية الليث مستودعاً لتصنيع الأثاث المنزلي بداخله حظيرة أغنام ودواجن وأعلاف، حيث ضبط بداخله 23 حبة دجاج تم ذبحها بالموقع في بيئة خصبة بالأمراض وانتقال العدوى، فيما اتضح أن الموقع لا تصريح له.

وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية في حق المواقع التي تم إغلاقها بعد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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