وزير الصناعة: سنعمل لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر .. وتوليد فرص وظيفية لشبابنا

قال "تحفيز لفرص الاستثمار وخلق قنوات استثمارية والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز"

استقبل وزير الطاقة خالد الفالح؛ أمس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الوطن، ومؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل معاً على تحقيق الأهداف.

من جهته، قال "الخريف"؛ في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "عاجز عن الشكر لأخي الأكبر المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة، ونواب وزارة الصناعة والطاقة، والإخوة الزملاء في وزارتَي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على حفاوة الاستقبال، وكلي شوقٌ للعمل معهم كفريقٍ واحدٍ لتحقيق تطلعات القيادة لهذيْن القطاعيْن المهميْن في اقتصادنا".

وأضاف: "سنعمل بجد لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر لأثرها الإيجابي والمستدام على التنمية وتوليد الفرص الوظيفية لشبابنا بشكل مباشر وغير مباشر، ودورها في خلق قنوات استثمارية في مختلف الأنشطة المحيطة بها، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز المملكة".

وقال: "قدرتنا على استغلال ثروتنا المعدنية بذكاء، وتحفيز الفرص للاستثمارات المصاحبة، سيسهمان في مضاعفة نسب المحتوى المحلي، وتعظيم العائد الاقتصادي للموارد".

واختتم بقوله "رسالتي للثروة الحقيقية للوزارة وهم الكادر البشري، كونوا فخورين بما تقومون به، فأنتم مَن سيصنع الفرق، سأحرص على أن تستمتعوا برحلة العطاء لوطنكم، وأن تكونوا شركاء فاعلين في تحقيق النجاحات؛ بل المعجزات، ولكم مني كل الاحترام والدعاء وفقكم الله".