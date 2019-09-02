النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصناعة: سنعمل لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر .. وتوليد فرص وظيفية لشبابنا

قال "تحفيز لفرص الاستثمار وخلق قنوات استثمارية والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز"

استقبل وزير الطاقة خالد الفالح؛ أمس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الوطن، ومؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل معاً على تحقيق الأهداف.

من جهته، قال "الخريف"؛ في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "عاجز عن الشكر لأخي الأكبر المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة، ونواب وزارة الصناعة والطاقة، والإخوة الزملاء في وزارتَي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على حفاوة الاستقبال، وكلي شوقٌ للعمل معهم كفريقٍ واحدٍ لتحقيق تطلعات القيادة لهذيْن القطاعيْن المهميْن في اقتصادنا".

وأضاف: "سنعمل بجد لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر لأثرها الإيجابي والمستدام على التنمية وتوليد الفرص الوظيفية لشبابنا بشكل مباشر وغير مباشر، ودورها في خلق قنوات استثمارية في مختلف الأنشطة المحيطة بها، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز المملكة".

وقال: "قدرتنا على استغلال ثروتنا المعدنية بذكاء، وتحفيز الفرص للاستثمارات المصاحبة، سيسهمان في مضاعفة نسب المحتوى المحلي، وتعظيم العائد الاقتصادي للموارد".

واختتم بقوله "رسالتي للثروة الحقيقية للوزارة وهم الكادر البشري، كونوا فخورين بما تقومون به، فأنتم مَن سيصنع الفرق، سأحرص على أن تستمتعوا برحلة العطاء لوطنكم، وأن تكونوا شركاء فاعلين في تحقيق النجاحات؛ بل المعجزات، ولكم مني كل الاحترام والدعاء وفقكم الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصناعة: سنعمل لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر .. وتوليد فرص وظيفية لشبابنا
سبق

استقبل وزير الطاقة خالد الفالح؛ أمس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الوطن، ومؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل معاً على تحقيق الأهداف.

من جهته، قال "الخريف"؛ في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "عاجز عن الشكر لأخي الأكبر المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة، ونواب وزارة الصناعة والطاقة، والإخوة الزملاء في وزارتَي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على حفاوة الاستقبال، وكلي شوقٌ للعمل معهم كفريقٍ واحدٍ لتحقيق تطلعات القيادة لهذيْن القطاعيْن المهميْن في اقتصادنا".

وأضاف: "سنعمل بجد لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر لأثرها الإيجابي والمستدام على التنمية وتوليد الفرص الوظيفية لشبابنا بشكل مباشر وغير مباشر، ودورها في خلق قنوات استثمارية في مختلف الأنشطة المحيطة بها، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز المملكة".

وقال: "قدرتنا على استغلال ثروتنا المعدنية بذكاء، وتحفيز الفرص للاستثمارات المصاحبة، سيسهمان في مضاعفة نسب المحتوى المحلي، وتعظيم العائد الاقتصادي للموارد".

واختتم بقوله "رسالتي للثروة الحقيقية للوزارة وهم الكادر البشري، كونوا فخورين بما تقومون به، فأنتم مَن سيصنع الفرق، سأحرص على أن تستمتعوا برحلة العطاء لوطنكم، وأن تكونوا شركاء فاعلين في تحقيق النجاحات؛ بل المعجزات، ولكم مني كل الاحترام والدعاء وفقكم الله".

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
10:09 AM

وزير الصناعة: سنعمل لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر .. وتوليد فرص وظيفية لشبابنا

قال "تحفيز لفرص الاستثمار وخلق قنوات استثمارية والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,746

استقبل وزير الطاقة خالد الفالح؛ أمس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الوطن، ومؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل معاً على تحقيق الأهداف.

من جهته، قال "الخريف"؛ في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "عاجز عن الشكر لأخي الأكبر المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة، ونواب وزارة الصناعة والطاقة، والإخوة الزملاء في وزارتَي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على حفاوة الاستقبال، وكلي شوقٌ للعمل معهم كفريقٍ واحدٍ لتحقيق تطلعات القيادة لهذيْن القطاعيْن المهميْن في اقتصادنا".

وأضاف: "سنعمل بجد لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر لأثرها الإيجابي والمستدام على التنمية وتوليد الفرص الوظيفية لشبابنا بشكل مباشر وغير مباشر، ودورها في خلق قنوات استثمارية في مختلف الأنشطة المحيطة بها، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز المملكة".

وقال: "قدرتنا على استغلال ثروتنا المعدنية بذكاء، وتحفيز الفرص للاستثمارات المصاحبة، سيسهمان في مضاعفة نسب المحتوى المحلي، وتعظيم العائد الاقتصادي للموارد".

واختتم بقوله "رسالتي للثروة الحقيقية للوزارة وهم الكادر البشري، كونوا فخورين بما تقومون به، فأنتم مَن سيصنع الفرق، سأحرص على أن تستمتعوا برحلة العطاء لوطنكم، وأن تكونوا شركاء فاعلين في تحقيق النجاحات؛ بل المعجزات، ولكم مني كل الاحترام والدعاء وفقكم الله".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,759
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,351
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,277
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,628

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة