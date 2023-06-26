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بالفيديو .. شاهد الاستقبال الحافل لـ "ولي العهد" في القصر الرئاسي الأزرق

الرئيس في مقدمة المستقبلين وفِرق راجلة بأزياء تقليدية وترحيب واستعراض لحرس الشرف

أظهرت لقطات تلفزيونية، مظاهر الاستقبال الحافل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من قِبل الرئيس مون جاي إن؛ رئيس جمهورية كوريا، اليوم، في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيئول.

وعند وصول سمو ولي العهد، إلى بوابة القصر أُجريت لسموه مراسم استقبال رسمية؛ حيث رافقت الموكب مجموعة من الفِرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدم سموه.

بعد ذلك استقبل الرئيس الكوري، سمو ولي العهد، الذي رحّب به في مستهل زيارته لكوريا.. ثم التُقطت الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال.

بعد ذلك صحب الرئيس الكوري، سمو ولي العهد، إلى المنصة الرئيسة حيث عُزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري.. ثم استعرضا حرس الشرف.

عقب ذلك صافح سمو ولي العهد، كِبار المسؤولين الكوريين، كما صافح الرئيس الكوري أصحاب السمو الملكي الأمراء، والمعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي.

بعد ذلك، وقّع سمو ولي العهد، في سجل الزيارات، قائلاً: "سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة".

ثم التُقطت الصورة التذكارية للرئيس الكوري، وسمو ولي العهد.

جولة ولي العهد الآسيوية 2019 محمد بن سلمان في كوريا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. شاهد الاستقبال الحافل لـ "ولي العهد" في القصر الرئاسي الأزرق
سبق

أظهرت لقطات تلفزيونية، مظاهر الاستقبال الحافل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من قِبل الرئيس مون جاي إن؛ رئيس جمهورية كوريا، اليوم، في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيئول.

وعند وصول سمو ولي العهد، إلى بوابة القصر أُجريت لسموه مراسم استقبال رسمية؛ حيث رافقت الموكب مجموعة من الفِرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدم سموه.

بعد ذلك استقبل الرئيس الكوري، سمو ولي العهد، الذي رحّب به في مستهل زيارته لكوريا.. ثم التُقطت الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال.

بعد ذلك صحب الرئيس الكوري، سمو ولي العهد، إلى المنصة الرئيسة حيث عُزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري.. ثم استعرضا حرس الشرف.

عقب ذلك صافح سمو ولي العهد، كِبار المسؤولين الكوريين، كما صافح الرئيس الكوري أصحاب السمو الملكي الأمراء، والمعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي.

بعد ذلك، وقّع سمو ولي العهد، في سجل الزيارات، قائلاً: "سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة".

ثم التُقطت الصورة التذكارية للرئيس الكوري، وسمو ولي العهد.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:45 AM
اخر تعديل
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
12:21 PM

بالفيديو .. شاهد الاستقبال الحافل لـ "ولي العهد" في القصر الرئاسي الأزرق

الرئيس في مقدمة المستقبلين وفِرق راجلة بأزياء تقليدية وترحيب واستعراض لحرس الشرف

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
9,073

أظهرت لقطات تلفزيونية، مظاهر الاستقبال الحافل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من قِبل الرئيس مون جاي إن؛ رئيس جمهورية كوريا، اليوم، في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيئول.

وعند وصول سمو ولي العهد، إلى بوابة القصر أُجريت لسموه مراسم استقبال رسمية؛ حيث رافقت الموكب مجموعة من الفِرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدم سموه.

بعد ذلك استقبل الرئيس الكوري، سمو ولي العهد، الذي رحّب به في مستهل زيارته لكوريا.. ثم التُقطت الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال.

بعد ذلك صحب الرئيس الكوري، سمو ولي العهد، إلى المنصة الرئيسة حيث عُزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري.. ثم استعرضا حرس الشرف.

عقب ذلك صافح سمو ولي العهد، كِبار المسؤولين الكوريين، كما صافح الرئيس الكوري أصحاب السمو الملكي الأمراء، والمعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي.

بعد ذلك، وقّع سمو ولي العهد، في سجل الزيارات، قائلاً: "سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة".

ثم التُقطت الصورة التذكارية للرئيس الكوري، وسمو ولي العهد.

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