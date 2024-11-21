النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غياب سيارة إسعاف ينهي حياة طفل بعد دهسه.. أهالي "طلعة خليص" يناشدون

وسط حالة استياء لعدم وجودها بمركزهم الصحي الذي يبعد عن المستشفى 30 كم

توفي، مساء أمس، طفل إثر حادثة دهس بالقرب من منزله بحي الطلعة بمحافظة خليص؛ وسط استياء الأهالي لعدم وجود سيارة إسعاف للمركز الصحي التابع لهم لنقله للمستشفى الذي يبعد 30 كم، فضلاً عن حالة من الضيق لعدم وجود مطبات اصطناعية بالشوارع الرئيسة، وخاصة أمام المدارس والدوائر والحكومية.

وذكر أحد الأهالي أنه تعرض طفل بحي الطلعة لحالة دهس، ونقل على إثرها للمركز الصحي الذي لم يكن به إسعاف لنقله إلى المستشفى الذي يبعد 30 كم ليلفظ أنفاسه.

وجددت هذه الحادثة مطالبات الأهالي لإيجاد سيارة إسعاف بالمركز الصحي، وكذلك ضرورة وجود مطبات صناعية بالشوارع الرئيسة، وخصوصاً أمام المدارس والمجمعات والدوائر الحكومية.

طلعة خليص حادث دهس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غياب سيارة إسعاف ينهي حياة طفل بعد دهسه.. أهالي "طلعة خليص" يناشدون
سبق

توفي، مساء أمس، طفل إثر حادثة دهس بالقرب من منزله بحي الطلعة بمحافظة خليص؛ وسط استياء الأهالي لعدم وجود سيارة إسعاف للمركز الصحي التابع لهم لنقله للمستشفى الذي يبعد 30 كم، فضلاً عن حالة من الضيق لعدم وجود مطبات اصطناعية بالشوارع الرئيسة، وخاصة أمام المدارس والدوائر والحكومية.

وذكر أحد الأهالي أنه تعرض طفل بحي الطلعة لحالة دهس، ونقل على إثرها للمركز الصحي الذي لم يكن به إسعاف لنقله إلى المستشفى الذي يبعد 30 كم ليلفظ أنفاسه.

وجددت هذه الحادثة مطالبات الأهالي لإيجاد سيارة إسعاف بالمركز الصحي، وكذلك ضرورة وجود مطبات صناعية بالشوارع الرئيسة، وخصوصاً أمام المدارس والمجمعات والدوائر الحكومية.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
10:11 AM

غياب سيارة إسعاف ينهي حياة طفل بعد دهسه.. أهالي "طلعة خليص" يناشدون

وسط حالة استياء لعدم وجودها بمركزهم الصحي الذي يبعد عن المستشفى 30 كم

A A A
سعود الدعجاني - جدة
1
914

توفي، مساء أمس، طفل إثر حادثة دهس بالقرب من منزله بحي الطلعة بمحافظة خليص؛ وسط استياء الأهالي لعدم وجود سيارة إسعاف للمركز الصحي التابع لهم لنقله للمستشفى الذي يبعد 30 كم، فضلاً عن حالة من الضيق لعدم وجود مطبات اصطناعية بالشوارع الرئيسة، وخاصة أمام المدارس والدوائر والحكومية.

وذكر أحد الأهالي أنه تعرض طفل بحي الطلعة لحالة دهس، ونقل على إثرها للمركز الصحي الذي لم يكن به إسعاف لنقله إلى المستشفى الذي يبعد 30 كم ليلفظ أنفاسه.

وجددت هذه الحادثة مطالبات الأهالي لإيجاد سيارة إسعاف بالمركز الصحي، وكذلك ضرورة وجود مطبات صناعية بالشوارع الرئيسة، وخصوصاً أمام المدارس والمجمعات والدوائر الحكومية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,791
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,500
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,871
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,183

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة