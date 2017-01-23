شاهد.. "القاسم" يتفقد سير العمل الإسعافي في منطقة الجوف‎

ضمن الخطة التطويرية للهلال الأحمر والْتقى عدداً من المسؤولين

زار رئيسُ هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أمس الثلاثاء، فرعَ الهيئة في منطقة الجوف؛ للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة والوقوف على أبرز المستجدات، وزيارة عدد من المراكز الإسعافية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات التفقدية التي يُجريها "القاسم" في جميع مناطق المملكة؛ لمتابعة سير العمل الإسعافي والمشاريع والبرامج في فروع الهيئة، والاطلاع على كل المستجدات؛ في إطار الخطة التطويرية الشاملة للهيئة، ومتابعة سير العمل بمبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

والْتقى "القاسم" خلال الزيارة، نائبَ أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، واستعرض آليات العمل الإسعافي في المنطقة، وأبرز التحديات وخطط التطوير التي تتبناها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

واجتمع أيضاً بمدير عام فرع الهيئة في منطقة الجوف فيصل الشمري ومديري الأقسام، واطلع -خلال اللقاء- على آليات سير العمل الإسعافي وخطط العمل بالمراكز الإسعافية في المنطقة وبرامج التدريب والتطوع، وأبرز المستجدات والتحديات وجهود التطوير، كما قام بجولة شملت إدارات وأقسام فرع الهيئة، الْتقى خلالها بموظفي الهيئة، واستمع إلى شرح عن أبرز التحديات التي تواجههم أثناء ممارسة عملهم وأهم مقترحات التطوير.

وتفقّد الدكتور "القاسم" عدداً من المراكز الإسعافية، شملت مركز إسعاف سكاكا، ومركز إسعاف قارا، ومركز إسعاف زلوم، ومركز إسعاف طلعة عمار. واستمع إلى شرح شامل من مديري المراكز الإسعافية عن مجريات العمل، واطلع على آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل وما يواجههم من صعوبات في العمل الميداني الإسعافي؛ موجهاً بتذليل كل الصعوبات التي تواجههم لتقديم الخدمات الإسعافية على النحو الأمثل.