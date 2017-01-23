النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "القاسم" يتفقد سير العمل الإسعافي في منطقة الجوف‎

ضمن الخطة التطويرية للهلال الأحمر والْتقى عدداً من المسؤولين

زار رئيسُ هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أمس الثلاثاء، فرعَ الهيئة في منطقة الجوف؛ للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة والوقوف على أبرز المستجدات، وزيارة عدد من المراكز الإسعافية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات التفقدية التي يُجريها "القاسم" في جميع مناطق المملكة؛ لمتابعة سير العمل الإسعافي والمشاريع والبرامج في فروع الهيئة، والاطلاع على كل المستجدات؛ في إطار الخطة التطويرية الشاملة للهيئة، ومتابعة سير العمل بمبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

والْتقى "القاسم" خلال الزيارة، نائبَ أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، واستعرض آليات العمل الإسعافي في المنطقة، وأبرز التحديات وخطط التطوير التي تتبناها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

واجتمع أيضاً بمدير عام فرع الهيئة في منطقة الجوف فيصل الشمري ومديري الأقسام، واطلع -خلال اللقاء- على آليات سير العمل الإسعافي وخطط العمل بالمراكز الإسعافية في المنطقة وبرامج التدريب والتطوع، وأبرز المستجدات والتحديات وجهود التطوير، كما قام بجولة شملت إدارات وأقسام فرع الهيئة، الْتقى خلالها بموظفي الهيئة، واستمع إلى شرح عن أبرز التحديات التي تواجههم أثناء ممارسة عملهم وأهم مقترحات التطوير.

وتفقّد الدكتور "القاسم" عدداً من المراكز الإسعافية، شملت مركز إسعاف سكاكا، ومركز إسعاف قارا، ومركز إسعاف زلوم، ومركز إسعاف طلعة عمار. واستمع إلى شرح شامل من مديري المراكز الإسعافية عن مجريات العمل، واطلع على آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل وما يواجههم من صعوبات في العمل الميداني الإسعافي؛ موجهاً بتذليل كل الصعوبات التي تواجههم لتقديم الخدمات الإسعافية على النحو الأمثل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. "القاسم" يتفقد سير العمل الإسعافي في منطقة الجوف‎
سبق

زار رئيسُ هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أمس الثلاثاء، فرعَ الهيئة في منطقة الجوف؛ للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة والوقوف على أبرز المستجدات، وزيارة عدد من المراكز الإسعافية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات التفقدية التي يُجريها "القاسم" في جميع مناطق المملكة؛ لمتابعة سير العمل الإسعافي والمشاريع والبرامج في فروع الهيئة، والاطلاع على كل المستجدات؛ في إطار الخطة التطويرية الشاملة للهيئة، ومتابعة سير العمل بمبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

والْتقى "القاسم" خلال الزيارة، نائبَ أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، واستعرض آليات العمل الإسعافي في المنطقة، وأبرز التحديات وخطط التطوير التي تتبناها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

واجتمع أيضاً بمدير عام فرع الهيئة في منطقة الجوف فيصل الشمري ومديري الأقسام، واطلع -خلال اللقاء- على آليات سير العمل الإسعافي وخطط العمل بالمراكز الإسعافية في المنطقة وبرامج التدريب والتطوع، وأبرز المستجدات والتحديات وجهود التطوير، كما قام بجولة شملت إدارات وأقسام فرع الهيئة، الْتقى خلالها بموظفي الهيئة، واستمع إلى شرح عن أبرز التحديات التي تواجههم أثناء ممارسة عملهم وأهم مقترحات التطوير.

وتفقّد الدكتور "القاسم" عدداً من المراكز الإسعافية، شملت مركز إسعاف سكاكا، ومركز إسعاف قارا، ومركز إسعاف زلوم، ومركز إسعاف طلعة عمار. واستمع إلى شرح شامل من مديري المراكز الإسعافية عن مجريات العمل، واطلع على آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل وما يواجههم من صعوبات في العمل الميداني الإسعافي؛ موجهاً بتذليل كل الصعوبات التي تواجههم لتقديم الخدمات الإسعافية على النحو الأمثل.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:18 AM

شاهد.. "القاسم" يتفقد سير العمل الإسعافي في منطقة الجوف‎

ضمن الخطة التطويرية للهلال الأحمر والْتقى عدداً من المسؤولين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
51

زار رئيسُ هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أمس الثلاثاء، فرعَ الهيئة في منطقة الجوف؛ للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة والوقوف على أبرز المستجدات، وزيارة عدد من المراكز الإسعافية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات التفقدية التي يُجريها "القاسم" في جميع مناطق المملكة؛ لمتابعة سير العمل الإسعافي والمشاريع والبرامج في فروع الهيئة، والاطلاع على كل المستجدات؛ في إطار الخطة التطويرية الشاملة للهيئة، ومتابعة سير العمل بمبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

والْتقى "القاسم" خلال الزيارة، نائبَ أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، واستعرض آليات العمل الإسعافي في المنطقة، وأبرز التحديات وخطط التطوير التي تتبناها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

واجتمع أيضاً بمدير عام فرع الهيئة في منطقة الجوف فيصل الشمري ومديري الأقسام، واطلع -خلال اللقاء- على آليات سير العمل الإسعافي وخطط العمل بالمراكز الإسعافية في المنطقة وبرامج التدريب والتطوع، وأبرز المستجدات والتحديات وجهود التطوير، كما قام بجولة شملت إدارات وأقسام فرع الهيئة، الْتقى خلالها بموظفي الهيئة، واستمع إلى شرح عن أبرز التحديات التي تواجههم أثناء ممارسة عملهم وأهم مقترحات التطوير.

وتفقّد الدكتور "القاسم" عدداً من المراكز الإسعافية، شملت مركز إسعاف سكاكا، ومركز إسعاف قارا، ومركز إسعاف زلوم، ومركز إسعاف طلعة عمار. واستمع إلى شرح شامل من مديري المراكز الإسعافية عن مجريات العمل، واطلع على آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل وما يواجههم من صعوبات في العمل الميداني الإسعافي؛ موجهاً بتذليل كل الصعوبات التي تواجههم لتقديم الخدمات الإسعافية على النحو الأمثل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,648
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,336
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,574
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,503

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة