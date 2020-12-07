النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. محافظ يدمة يفتتح معرض اليوم العالمي للتطوع

حقائب خاصة تحوي بروشورات توعوية وهدايا تذكارية

افتتح محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، المعرض المُقام بمناسبة اليوم السعودي العالمي للتطوع بمقر جمعية البر الخيرية بمحافظة يدمة، وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة.

واطلع الحضور على المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للتطوع؛ حيث تَخلل ذلك اليوم توزيع حقائب خاصة باليوم العالمي للتطوع تحتوي على بروشورات توعوية وهدايا تذكارية لتلك المناسبة.

وأشاد العنزي بالمعرض والفعاليات المصاحبة له؛ لافتًا إلى أن التطوع حث عليه ديننا الحنيف من تكاتف وتعاون، كما أنه هدف استراتيجي لرؤية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لتعزيز المواطنة وخلق للفرص التطوعية الهادفة.

يشار إلى أنه كان في استقبال محافظ يدمة ومديري الدوائر الحكومية، المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بالمحافظة عبيد بن سعيد آل رشيد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. محافظ يدمة يفتتح معرض اليوم العالمي للتطوع
سبق

افتتح محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، المعرض المُقام بمناسبة اليوم السعودي العالمي للتطوع بمقر جمعية البر الخيرية بمحافظة يدمة، وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة.

واطلع الحضور على المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للتطوع؛ حيث تَخلل ذلك اليوم توزيع حقائب خاصة باليوم العالمي للتطوع تحتوي على بروشورات توعوية وهدايا تذكارية لتلك المناسبة.

وأشاد العنزي بالمعرض والفعاليات المصاحبة له؛ لافتًا إلى أن التطوع حث عليه ديننا الحنيف من تكاتف وتعاون، كما أنه هدف استراتيجي لرؤية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لتعزيز المواطنة وخلق للفرص التطوعية الهادفة.

يشار إلى أنه كان في استقبال محافظ يدمة ومديري الدوائر الحكومية، المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بالمحافظة عبيد بن سعيد آل رشيد.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
08:30 AM

شاهد.. محافظ يدمة يفتتح معرض اليوم العالمي للتطوع

حقائب خاصة تحوي بروشورات توعوية وهدايا تذكارية

A A A
بندر آل فطيح - جازان
0
48

افتتح محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، المعرض المُقام بمناسبة اليوم السعودي العالمي للتطوع بمقر جمعية البر الخيرية بمحافظة يدمة، وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة.

واطلع الحضور على المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للتطوع؛ حيث تَخلل ذلك اليوم توزيع حقائب خاصة باليوم العالمي للتطوع تحتوي على بروشورات توعوية وهدايا تذكارية لتلك المناسبة.

وأشاد العنزي بالمعرض والفعاليات المصاحبة له؛ لافتًا إلى أن التطوع حث عليه ديننا الحنيف من تكاتف وتعاون، كما أنه هدف استراتيجي لرؤية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لتعزيز المواطنة وخلق للفرص التطوعية الهادفة.

يشار إلى أنه كان في استقبال محافظ يدمة ومديري الدوائر الحكومية، المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بالمحافظة عبيد بن سعيد آل رشيد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,385
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,421
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,228
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,834

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة