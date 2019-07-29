الشباب يستأنف تدريباته بمشاركة العمار وغياب غازي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء الأحد تدريباته ضمن معسكر بوابة الشرق الذي يقام في ألمانيا، وذلك تحت قيادة المدير الفني خورخي ألميرون، الذي اكتفى بالتدريبات لفترة واحدة لليوم.

انطلقت التدريبات المسائية الساعة السابعة (الثامنة بتوقيت السعودية) تحت إشراف مدرب اللياقة (دييغو أوسي)، الذي خصص الحصة التدريبية لتمارين لياقية منوعة، قبل أن يختتم التدريبات بتمارين ترفيهية من خلال لعب كرة الطائرة بالقدم.



وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب تركي العمار في التدريبات الجماعية، كما شهدت غياب اللاعب فهد غازي الذي عانى من بعض الآلام عقب مواجهة الأمس الودية، فيما واصل اللاعب عبدالله الشامخ برنامجه اللياقي رفقة المعد البدني للفريق.

كما واصل حراس المرمى عبدالله العويشير ومحمد عواجي ومروان الحيدري تدريباتهم الخاصة رفقة مدرب الحراس السيد (أوراسيو مونتي).