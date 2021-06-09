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نادي شرورة يستضيف بعثة نادي شباب القطن اليمني

المشارك في البطولة الآسيوية لكرة اليد 23 في جدة

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي شرورة، شيبان آل إسحاق، وأعضاء المجلس، بعثة فريق شباب القطن اليمني المشارك في البطولة الآسيوية لكرة اليد 23، والمقامة في مدينة جدة.

ووصل الفريق برًّا عبر منفذ الوديعة الذي يبعد 65 كيلومترًا عن محافظة شرورة.

وقد تم تسهيل إجراءات وصول البعثة وتجهيز مقر السكن والضيافة لراحة الفريق وقت دخولهم الأراضي السعودية.

كما قدّم رئيس نادي شباب القطن الشكر والتقدير لرئيس نادي شرورة، وكل منسوبيه، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي قدمت للفريق وقت وصوله، متمنيًا للجميع التوفيق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نادي شرورة يستضيف بعثة نادي شباب القطن اليمني
سبق

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي شرورة، شيبان آل إسحاق، وأعضاء المجلس، بعثة فريق شباب القطن اليمني المشارك في البطولة الآسيوية لكرة اليد 23، والمقامة في مدينة جدة.

ووصل الفريق برًّا عبر منفذ الوديعة الذي يبعد 65 كيلومترًا عن محافظة شرورة.

وقد تم تسهيل إجراءات وصول البعثة وتجهيز مقر السكن والضيافة لراحة الفريق وقت دخولهم الأراضي السعودية.

كما قدّم رئيس نادي شباب القطن الشكر والتقدير لرئيس نادي شرورة، وكل منسوبيه، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي قدمت للفريق وقت وصوله، متمنيًا للجميع التوفيق.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
05:41 PM

نادي شرورة يستضيف بعثة نادي شباب القطن اليمني

المشارك في البطولة الآسيوية لكرة اليد 23 في جدة

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علي حفول - الرياض
0
926

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي شرورة، شيبان آل إسحاق، وأعضاء المجلس، بعثة فريق شباب القطن اليمني المشارك في البطولة الآسيوية لكرة اليد 23، والمقامة في مدينة جدة.

ووصل الفريق برًّا عبر منفذ الوديعة الذي يبعد 65 كيلومترًا عن محافظة شرورة.

وقد تم تسهيل إجراءات وصول البعثة وتجهيز مقر السكن والضيافة لراحة الفريق وقت دخولهم الأراضي السعودية.

كما قدّم رئيس نادي شباب القطن الشكر والتقدير لرئيس نادي شرورة، وكل منسوبيه، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي قدمت للفريق وقت وصوله، متمنيًا للجميع التوفيق.

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